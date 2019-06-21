Петиція про скорочення Верховної Ради набрала понад 25 тисяч голосів



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В петиції пропонується зменшити кількість депутатів парламенту з 450 до ста

Електронна петиція до президента України Володимира Зеленського про скорочення кількості депутатів Верховної Ради до ста чоловік набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Збір підписів під цією петицією почався 22 травня. Станом на 20:00 п’ятниці, 21 червня, вона набрала 25 140 голосів.

В тексті петиції зазначається: «Для економії коштів і зменшення тягаря для українців, якими є 450 депутатів, просимо здійснити зменшення чисельності народних депутатів до 100 чоловік».

Тепер Адміністрація президента має розглянути петицію протягом трьох робочих днів і оприлюднити відповідь глави держави протягом десяти робочих днів після цього.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Радизаконопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України. Документ зареєстровано у Верховній Раді 21 червня під №10394.

Представник Президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук закликав парламент підтримати законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України» (р. н. 10394), який передбачає кримінальну відповідальність для парламентарів за так зване кнопкодавство.