Побиття Балуха: колишнього політв'язня підключили до апарату штучної вентиляції легенів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимира Балуха побили у столичному Гідропарку 8 вересня

Наразі Балух перебуває у стабільно важкому стані, – Геращенко

Колишній політв’язень Володимир Балух, якого вночі 8 вересня побили невідомі у гідропарку, наразі перебуває у стабільно важкому стані. Про це повідомила народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

За словами Герщенко, Юалух підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

«Пацієнт стабільно важкий. На апараті ШВЛ, ще без свідомості .». На жаль , поки що така невтішна інформація», – поінформувала депутатка.

Як повідомлялося, в Офісі президента відреагували на напад на колишнього політв'язня Володимира Балуха. «Офіс президента вкрай стурбований інформацією про напад на колишнього політв'язня Володимира Балуха. Вимагаємо від Національної поліції швидкого та повного розслідування цього злочину. Наразі немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що в нападу міг бути політичний мотив. Але всі версії мають бути ретельно перевірені, зокрема політична», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поліція Києва встановлює обставини побиття звільненого з російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха, якого госпіталізували з тілесними ушкодження зі столичного Гідропарку.

Раніше український режисер Олег Сенцов заявив, що звільненого з російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха побили 8 вересня вночі.

Згодом народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко повідомила, що Балух знаходиться у лікарні у важкому стані. У нього зламані ключиця і рука.

За словами свідків, експолітв'язня Кремля Володимира Балуха могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії.

Станом на вечір 8 вересня відомо, що Володимира Балуха прооперували, він перебуває в реанімації у важкому стані. Поліція розслідує напад на Балуха за статтею про розбій.

31 серпня партія Європейська солідарність на з'їзді повідомила про включення в команду політсили на місцевих виборах екс-політв'язнів Володимира Балуха і Романа Сущенка.

Володимир Балух - кримський фермер, якого окупаційна влада Криму незаконно засудила до п'яти років в'язниці. Був звільнений в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією 7 вересня 2019 року.