Доба на Донбасі: двоє військових отримали бойове травмування



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У зоні бойових дій на Донбасі двоє українських військових підірвалися на протипіхотній міні

По всій лінії розмежування спостерігалася тиша

За минулу добу, 8 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів порушень домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року, не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

По всій лінії розмежування спостерігалася тиша. Підрозділи Об’єднаних сил постійно перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки та підступних дій противника.

Вчора, під час проведення інженерних робіт в тилу наших позицій отримали бойове травмування від вибуху міни ПМН-2 двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Від початку поточної доби, 9 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою.

Крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони.

У прифронтових районах саперами ДСНС України розміновано майже вісім гектарів території та передано на знищення 53 вибухонебезпечних предмети.

Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу завершено ремонтні роботи 15 будинків, ще на 28 об’єктах роботи тривають. Загалом із початку проведення операції Об’єднаних сил вже відновлено 1287 будинків.

Раніше штаб Операції Об'єднаних сил повідомив, що окупанти на Донбасі від початку доби зберігають «тишу».

Як повідомлялося, минулої доби, 7 вересня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

6 вересня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим «тиші» на лінії бойового зіткнення, внаслідок чого один український боєць загинув, ще один зазнав поранення.

Також 6 вересня під час гасіння пожежі біля населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14. Внаслідок цього двоє військових дістали поранення різного ступеня важкості. 7 вересня один з них помер від отриманих опіків.

Разом з тим ОБСЄ нарахувала 950 порушень від початку перемир’я на Донбасі.