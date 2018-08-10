Пхеньян оголосив боротьбу із наслідками аномальної спеки



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Останні дощі в Північній Кореї були в червні, в той час як середня температура із того часу трималася на рівні 39 градусів

Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця заявляє про небезпечні наслідки від хвилі спеки, яка негативно позначилася на посівах рису і кукурудзи в КНДР. Так останні дощі в Північній Кореї були в червні, в той час як середня температура із того часу трималася на рівні 39 градусів.

Це в свою чергу може викликати гостру кризу із продовольством. Від нестачі продовольства в цій країні всередині 1990-х років загинуло до 3 млн осіб, пише Reuters.

При цьому Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця нагадує про негативні наслідки від міжнародних санкцій на забезпечення продовольством КНДР.

Поки що, за оцінками відомства, ситуація не перетворилася на повномасштабну засуху. Проте минулого тижня влада КНДР оголосила про початок масштабної боротьби із рекордною температурою, яка загрожує врожаю. Сама ж ситуація із аномальною спекою була охарактеризована Пхеньяном як безпрецедентна природна катастрофа.

На сьогодні Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця надає допомогу із продовольством 13,7 тисячам найбільш вразливих людей в КНДР, а також задіяла 20 помп для боротьби із спекою. Очільник Продовольчої програми ООН Девід Біслі відвідував КНДР у травні.

Дана організація ООН класифікує 70% жителів цієї країни як таких, що ведуть постійну боротьбу для того, щоб не опинитися в умовах голоду.