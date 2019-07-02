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    Під час пожежі загинули 14 російських моряків-підводників

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    Під час пожежі загинули 14 російських моряків-підводників

    На науково-дослідному глибоководному апараті ВМФ РФ сталася пожежа

    Під час пожежі на науково-дослідному глибоководному апараті загинули 14 моряків-підводників ВМФ Росії.

    Про це заявили в міністерстві оборони РФ.

    «1 липня в російських територіальних водах на науково-дослідному глибоководному апараті, призначеному для вивчення придонного простору і дна Світового океану в інтересах Військово-морського флоту Росії, в ході проведення біометричних вимірювань виникла пожежа. 14 моряків-підводників загинули в результаті отруєння продуктами горіння» , - повідомили в міністерстві.

    За даними військового відомства, глибоководний апарат знаходиться на військово-морській базі Сєвєроморськ.

    На даний момент пожежу ліквідовано. «Причини події встановлюються. Розслідування проводить головнокомандувач Військово-морським флотом», - додали у відомстві.

    Джерело: Интерфакс

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