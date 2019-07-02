Під час пожежі загинули 14 російських моряків-підводників



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На науково-дослідному глибоководному апараті ВМФ РФ сталася пожежа

Під час пожежі на науково-дослідному глибоководному апараті загинули 14 моряків-підводників ВМФ Росії.

Про це заявили в міністерстві оборони РФ.

«1 липня в російських територіальних водах на науково-дослідному глибоководному апараті, призначеному для вивчення придонного простору і дна Світового океану в інтересах Військово-морського флоту Росії, в ході проведення біометричних вимірювань виникла пожежа. 14 моряків-підводників загинули в результаті отруєння продуктами горіння» , - повідомили в міністерстві.

За даними військового відомства, глибоководний апарат знаходиться на військово-морській базі Сєвєроморськ.

На даний момент пожежу ліквідовано. «Причини події встановлюються. Розслідування проводить головнокомандувач Військово-морським флотом», - додали у відомстві.

Джерело: Интерфакс