Під час протестів у Колумбії загинуло 19 осіб, сотні поранених

Близько 800 колумбійців отримали поранення під час протестів

У Колумбії вже майже тиждень тривають масштабні акції протесту проти податкової реформи, яку запропонувала влада. Під час протестів вже загинули щонайменше 19 людей. Про це пише BBC.

За даними Міноборони країни, понад половини постраждалих (504) - співробітники силових структур. Решта - цивільні. Також повідомляється про 431 затриманого по всій країні.

Напередодні до протестуючих приєдналися водії вантажівок, які блокували дороги і палили шини, щоб перешкодити перевезенню товарів першої необхідності.

Також повідомляється, що під час протестів, які тривають не тільки в столиці Боготі, вже було завдано збитків 84 банкам, більше ніж 200 магазинам, а також національним монументам і урядовим будівлям.

Учасники протестів вже заявили про намір продовжити акції непокори.

Відзначимо, на тлі протестів у відставку пішов міністр фінансів і державних кредитів Колумбії Альберто Карраскілья.

Протести в країні почалися після закликів найбільших профспілок до страйку через плани влади запровадити податкову реформу. Вона мала на меті підвищити податки для людей із низьким та середнім рівнем доходів. В уряді зазначали, що реформа була необхідна для виходу країни з економічної кризи.

2 травня президент країни Іван Дуке заявив, що відкличе реформу, але наголосив на її необхідності. За його словами, документ буде переглянутий та змінений. Водночас міністр фінансів подав у відставку.