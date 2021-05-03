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    Економіка та фінанси

    Президент Колумбії скасував підвищення податків після масових протестів і смертей

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    Правозахисні групи заявили про зловживання з боку поліції Колумбії, особливо в Калі, і заявили, що під час протестів загинули понад 20 осіб - Президент Колумбії скасував підвищення податків після масових протестів і смертей
    Правозахисні групи заявили про зловживання з боку поліції Колумбії, особливо в Калі, і заявили, що під час протестів загинули понад 20 осіб
    Фото: АР

    Протести проти реформи призвели до кількох смертей по всій країні з тих пір, як вони почалися в середу

    Президент Колумбії Іван Дуке заявив 2 травня, що скасує запропоновану податкову реформу після жорстоких протестів і широкої опозиції законодавців. При цьому він наполягає, що реформа все ще необхідна для забезпечення фінансової стабільності.

    Про це повідомляє Reuters.

    Ще у п'ятницю Дуке заявив, що законопроєкт буде переглянутий, щоб видалити деякі з найбільш спірних моментів, в тому числі вирівнювання податку з продажів на комунальні послуги і деякі продукти харчування.

    Протести проти реформи призвели до кількох смертей по всій країні з тих пір, як вони почалися в середу,

    «Я прошу Конгрес відкликати закон, запропонований міністерством фінансів, і терміново напрацювати новий закон, який є результатом консенсусу, щоб уникнути фінансової невизначеності», – сказав Дуке у відеозверненні.

    За словами Дуке, реформа, на якій уряд наполягає, життєво важлива для стабілізації фінансів Колумбії, підтримки її кредитного рейтингу і фінансування соціальних програм.

    За словами Дуке, існує консенсус щодо необхідності введення тимчасових податків на бізнес і дивіденди, збільшення прибуткового податку для найбагатших і посилення державних заходів жорсткої економії.

    Законодавці, профспілки та інші групи вітали це оголошення як перемогу. У деяких районах можна було почути традиційний протест, під час якого люди б'ють каструлі і сковороди.

    Поки немає точного національного підрахунку смертей, пов'язаних з протестами, на тлі грабежів, руйнування громадського транспорту і блокади доріг в декількох містах. Правозахисні групи заявили про зловживання з боку поліції, особливо в Калі, і заявили, що загинуло понад 20 осіб.

    До слова, у Стразбурзі майже 1500 тракторів заблокували рух біля Європарламенту.

    Також поліція Брюсселя розігнала вечірку проти локдауну водометами та газом.

    Теги: реформа податки акція бізнес закон протест Колумбія президент
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