Палата представників США схвалила закон про створення 51 штату
Останній раз нові штати з'явилися в США в 1959 році
Проголосувавши 216-208 голосами, підконтрольна Демократичній партії Палата схвалила ініціативу без підтримки з боку республіканців.
Населення Вашингтона значною мірою демократичне. Як штат, він, ймовірно, обиратиме двох демократичних сенаторів, потенційно змінюючи баланс влади в Сенаті, який зараз налічує 50 демократів і 50 республіканців.
Демократи, які десятиліттями виступають за державність столиці США, сподіваються скористатися обранням президента Джо Байдена, а також контролем Сенату і Палати, щоб прийняти новий штат вперше з 1959 року, в рік, коли Аляска і Гаваї приєдналися до союзу.
Демократи стверджували, що державність виправить багатовікову помилку.
Відзначимо, що округ Колумбія після перетворення буде перейменований в штат Вашингтон, Співдружність Дугласа.
Сполучені Штати поділяються на 50 штатів (а ті - на округи або їх еквіваленти) і Федеральний округ Колумбія. Також у підпорядкуванні США є ряд острівних територій: Пуерто-Ріко, Віргінські острови, Гуам та інші.
Останній раз нові штати з'явилися в США в 1959 році, коли цей статус отримали Аляска, ставши 49-м штатом, і Гаваї (50-й штат).
Раніше Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена офіційно підтримала перетворення федерального округу Колумбія в 51-й штат.