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    Палата представників США схвалила закон про створення 51 штату

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    Палата представників США схвалила закон про створення 51 штату - Палата представників США схвалила закон про створення 51 штату
    Палата представників США схвалила закон про створення 51 штату
    Andrew Harnik/AP

    Останній раз нові штати з'явилися в США в 1959 році

    Палата представників Сполучених Штатів схвалила законопроект про перетворення федерального округу Колумбія в 51-й штат. Тепер документ направлять до Сенату США. Про це повідомляє Reuters.

    Проголосувавши 216-208 голосами, підконтрольна Демократичній партії Палата схвалила ініціативу без підтримки з боку республіканців.

    Населення Вашингтона значною мірою демократичне. Як штат, він, ймовірно, обиратиме двох демократичних сенаторів, потенційно змінюючи баланс влади в Сенаті, який зараз налічує 50 демократів і 50 республіканців.

    Демократи, які десятиліттями виступають за державність столиці США, сподіваються скористатися обранням президента Джо Байдена, а також контролем Сенату і Палати, щоб прийняти новий штат вперше з 1959 року, в рік, коли Аляска і Гаваї приєдналися до союзу.

    Демократи стверджували, що державність виправить багатовікову помилку.

    Відзначимо, що округ Колумбія після перетворення буде перейменований в штат Вашингтон, Співдружність Дугласа.

    Сполучені Штати поділяються на 50 штатів (а ті - на округи або їх еквіваленти) і Федеральний округ Колумбія. Також у підпорядкуванні США є ряд острівних територій: Пуерто-Ріко, Віргінські острови, Гуам та інші.

    Останній раз нові штати з'явилися в США в 1959 році, коли цей статус отримали Аляска, ставши 49-м штатом, і Гаваї (50-й штат).

    Раніше Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена офіційно підтримала перетворення федерального округу Колумбія в 51-й штат.

    Теги: США закон Колумбія Вашингтон населення
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