Під час сутичок в Кашмірі вбито двох людей



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Один солдат армії Індії загинув, коли пакистанські військові відкрили вогонь по позиціях та населених пунктах вздовж Лінії контролю в районі Пунч 19 серпня

Водночас Пакистан заявляє, що троє його громадян загинули внаслідок вогню уздовж лінії контролю, яка розділяє Кашмір на підконтрольний Нью-Делі та Ісламабаду

Співробітники індійських безпекових сил застрелили ймовірно озброєного учасника стрілянини в індійському Кашмірі 21 серпня.

Також в ході протистояння в одному з міст провінції Барамуллі вбили поліцейського, повідомляє місцева поліція.

Нью-Делі направив до регіону тисячі додаткових силовиків для контролю повстанців. Як повідомили в поліції, 20 серпня вони здійснили рейд старою частиною міста Барамулла.

Водночас Пакистан заявляє, що троє його громадян загинули внаслідок вогню уздовж лінії контролю, яка розділяє Кашмір на підконтрольний Нью-Делі та Ісламабаду.

Як повідомляє новинна агенція Press Trust of India з посиланням на індійську владу, один солдат армії Індії загинув, ще четверо отримали поранення, коли пакистанські військові відкрили вогонь по позиціях та населених пунктах вздовж Лінії контролю в районі Пунч 19 серпня.

Як відомо, влада Пакистану вирішуватиме суперечку з Індією навколо регіону Кашмір у Міжнародному суді ООН.

Нагадаємо, 16 серпня відбулося закрите засідання Ради Безпеки ООН щодо ескалації відносин між Індією та Пакистаном у зв'язку із ситуацією навколо штату Джамму і Кашмір.

Уряд Індії оголосив 5 серпня про рішення ліквідувати штат Джамму і Кашмір і створити в цьому регіоні дві союзні території (що мають менше прав, ніж штат). З цією метою було вирішено скасувати статтю 370 Конституції, яка наділяла штат Джамму і Кашмір особливим статусом. Пізніше документ був схвалений у парламенті. Пакистан рішуче засудив цей крок.

Нагадаємо, 10 серпня влада Пакистану призупинила торговельні зв'язки з Індією у зв'язку із ситуацією навколо Кашміру.

Як відомо, Пакистан призупинив залізничне сполучення з Індією на тлі загострення відносин між двома державами, викликаного рішенням Нью-Делі ліквідувати штат Джамму і Кашмір. «Експрес дружби» - єдиний потяг, що ходив з Лахора в Нью-Делі через Аттар двічі на тиждень. Перший маршрут поїзд здійснив 22 липня 1976 року.

Міністерство закордонних справ Індії закликало Ісламабад скасувати рішення про зниження рівня дипломатичних відносин з Нью-Делі, викликане ліквідацією індійського штату Джамму і Кашмір.

Джерело: Радіо Свобода