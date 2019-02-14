Під Харковом внаслідок ДТП перекинулися чотири авто (відео)



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ДТП сталася неподалік селища Рогань Скріншот з відео

Імовірно причиною аварії стала ожеледиця

Під Харковом біля селища Рогань сталася масова ДТП за участю чотирьох автомобілів.

Про це повідомляється на сторінці Харків City у соцмережі Facebook, де опубліковане відео з місця аварії.

«Під Харковом перекинулися чотири автомобілі на відстані 100 метрів. ДТП сталася неподалік селища Рогань. Деталі події встановлюються, імовірно причиною аварії стала ожеледиця», - говориться у повідомленні.

Про постраждалих інформації немає.

Нагадаємо, у Північній Македонії неподалік від Скоп'є перекинувся автобус, що перевозив робітників. За даними влади країни, сім людей загинули на місці аварії, ще сім померли у лікарні.

Уряд Північної Македонії у четвер, 14 лютого, проведе екстрене засідання у зв’язку з трагічною ДТП. Прем'єр-міністр Зоран Заєв оголосив два дні національної жалоби.