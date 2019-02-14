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    Під Харковом внаслідок ДТП перекинулися чотири авто (відео)

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    <p>ДТП сталася неподалік селища Рогань</p> - Під Харковом внаслідок ДТП перекинулися чотири авто (відео)

    ДТП сталася неподалік селища Рогань

    Скріншот з відео

    Імовірно причиною аварії стала ожеледиця

    Під Харковом біля селища Рогань сталася масова ДТП за участю чотирьох автомобілів.

    Про це повідомляється на сторінці Харків City у соцмережі Facebook, де опубліковане відео з місця аварії.

    «Під Харковом перекинулися чотири автомобілі на відстані 100 метрів. ДТП сталася неподалік селища Рогань. Деталі події встановлюються, імовірно причиною аварії стала ожеледиця», - говориться у повідомленні.

    Про постраждалих інформації немає.

    Нагадаємо, у Північній Македонії неподалік від Скоп'є перекинувся автобус, що перевозив робітників. За даними влади країни, сім людей загинули на місці аварії, ще сім померли у лікарні.

    Уряд Північної Македонії у четвер, 14 лютого, проведе екстрене засідання у зв’язку з трагічною ДТП. Прем'єр-міністр Зоран Заєв оголосив два дні національної жалоби.

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