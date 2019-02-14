У Північній Македонії сталася масштабна ДТП, загинули 14 людей



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Автобус перевозив робітників Фото: АР

Автобус з’їхав з автомагістралі, що з'єднує Скоп'є з містом Тетово, і перекинувся

У Північній Македонії неподалік від Скоп'є перекинувся автобус, що перевозив робітників.

Про це повідомляє AP.

Міністр охорони здоров’я Північної Македонії Венко Філіпце заявив, що сім людей загинули на місці аварії, ще сім померли у лікарні.

Травми внаслідок ДТП отримали до 30 людей, шість з них перебувають у вкрай важкому стані.

Автобус перевозив близько 50 людей, коли він з’їхав з автомагістралі, що з'єднує Скоп'є з містом Тетово, і перекинувся. Причина аварії поки невідома.

Уряд Північної Македонії у четвер, 14 лютого, проведе екстрене засідання у зв’язку з трагічною ДТП. Прем'єр-міністр Зоран Заєв оголосив два дні національної жалоби.

Раніше повідомлялося, що в Китаї сталася масштабна ДТП за участі 23 автівок, унаслідок аварії загинули щонайменше 5 осіб.

Джерело: Європейська правда