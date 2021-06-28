Під Києвом поліція прийшла до «шанувальника» чужих Chevrolet Aveo

51-річний чоловік упродовж 2020 та 2021 року викрадав на території Бучанського району Київської області автівки марки «Chevrolet Aveo»

Під час обшуку вилучено державні номерні знаки від викрадених автомобілів

51-річний мешканець селища Глеваха упродовж 2020 та 2021 року викрадав на території Бучанського району Київської області автівки марки «Chevrolet Aveo». Викрили злочинну діяльність чоловіка оперативники Управління карного розшуку поліції Київщини спільно з працівниками Бучанського районного управління поліції із залученням спецпризначенців, розповідається на сайті Національної поліції України.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили місцезнаходження одного з транспортних засобів. Як з’ясувалось, зловмисник перегнав автомобіль до міста Нововолинськ Волинської області та залишив на території приватного домоволодіння. Під час огляду даного авто поліцейські виявили, що замки водійських дверей та запалення мають зовнішні ознаки злому, VIN номер змінено кустарним шляхом, а дублюючі таблички взагалі відсутні. Свідоцтво про реєстрацію авто мало явні ознаки підробки.

За місцем проживання чоловіка та у його авто правоохоронці провели санкціоновані обшуки та вилучили державні номерні знаки від викрадених автомобілів та номери «прикриття», спецтехніку для пошуку GPS-маячків та для заглушування сигналів GPS, набір інструментів для злому замків та інші.

«Чоловік неодноразово був судимий за вчинення аналогічних злочинів», - зазначають у Нацполіції.

Наразі слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.



Поліцейські перевіряють причетність фігуранта до вчинення аналогічних злочинів на території Київської та інших областей.

Chevrolet Aveo є однією з найпопулярніших серед Українців бюджетних автівок.

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