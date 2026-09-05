Донбас відходить Росії, Запоріжжя з військами ООН: медіа оприлюднили нібито «мирний план Трампа»

Документ нібито передбачає відведення українських військ із частини Донбасу, створення буферних зон та конституційне закріплення позаблокового статусу України

Російські медіа оприлюднили деталі нібито нового мирного плану щодо завершення війни в Україні, який, за їхніми твердженнями, представники президента США Дональда Трампа привезли до Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на опубліковані деталі нібито «мирного плану Трампа» в російських ЗМІ.

Офіційного підтвердження автентичності документа наразі немає. За оприлюдненою росЗМІ версією, Україна має відвести війська з визначеної частини Донбасу. При цьому Росія нібито зобов'язується не вводити туди свої сили, а між сторонами планують створити буферну зону під контролем міжнародного контингенту ООН.

Окремий механізм нібито пропонується застосувати на частині Запорізької області. При цьому українська юрисдикція над цією територією, за версією російських медіа, має зберегтися, а в буферній зоні також можуть розмістити військових ООН.

Водночас у документі нібито йдеться про можливу зміну статусу частини Донбасу. Де-факто територія може залишитися без російських військ, але де-юре перейти під юрисдикцію РФ.

Ще одним пунктом називають проведення в Україні референдуму та виборів. Після цього нова влада нібито має внести до Конституції зміни, які передбачатимуть відмову від силового повернення зазначених територій.

Крім того, Україна начебто повинна закріпити позаблоковий статус. Йдеться не лише про відмову від вступу до НАТО, а й про заборону участі в інших військових союзах.

Після виконання цих умов, за версією російських медіа, нова українська влада має підписати повномасштабний мирний договір. Його нібито планують ратифікувати за спеціальною процедурою за участю ООН.

У росЗМІ також стверджують, що документ містить інші умови, зокрема щодо чисельності Збройних сил України, мовного питання та подальшого устрою країни.

Водночас наразі немає підтвердження, що саме такий документ офіційно запропонували Україні чи що Київ погодився на зазначені умови. Раніше повідомлялося, що Україна, США та європейські партнери працювали над власним планом припинення війни, який передбачав припинення вогню, взаємний відвід військ та створення буферної зони.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер прибули до Москви. Літак з американськими переговорниками близько 12:57 за київським часом приземлився в аеропорту «Внуково». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що зустрічати американських представників до аеропорту прибув спецпредставник російського диктатора з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.