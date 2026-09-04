Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров

Представники фонду «Східна Європа» не з’явилися на засідання комісії, тому депутати вирішили застосувати процедуру приводу

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради проголосувала за застосування поліцейського приводу до представників благодійного фонду «Східна Європа». За відповідне рішення висловилися вісім членів комісії. Про це повідомив голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, народний депутат Олексій Гончаренко, пише «Главком».

Комісія звернеться до Національної поліції з проханням забезпечити привід директора фонду, директорки з операційних питань або іншої уповноваженої особи організації.

Причиною такого рішення стала неявка представників фонду на засідання комісії. Депутати очікують їх на наступному засіданні, яке заплановане на 14 вересня.

У комісії наголосили, що ігнорування викликів тимчасової слідчої комісії має передбачені законом наслідки. Там заявили, що використовуватимуть усі доступні механізми для отримання свідчень від осіб, яких викликають на засідання.

Фонд «Східна Європа» опинився в центрі уваги комісії, зокрема через бронювання працівників організації. Серед них – колишній міністр оборони Михайло Федоров. Представників фонду очікують на засіданні 14 вересня. У разі повторної неявки комісія планує застосувати процедуру приводу за участю поліції.

Варто нагадати, що колишній міністр оборони Михайло Федоров має бронювання від мобілізації через міжнародну благодійну організацію «Фонд Східна Європа». Про це повідомив народний депутат і голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Олексій Гончаренко, оприлюднивши відповідь Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Згідно з документом, бронювання Федорова почало діяти 18 липня 2026 року та діятиме до 29 січня 2027 року.