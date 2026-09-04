Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
Причиною такого рішення стала неявка представників фонду на засідання комісії
фото: Нацполіція

Представники фонду «Східна Європа» не з’явилися на засідання комісії, тому депутати вирішили застосувати процедуру приводу

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради проголосувала за застосування поліцейського приводу до представників благодійного фонду «Східна Європа». За відповідне рішення висловилися вісім членів комісії. Про це повідомив голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, народний депутат Олексій Гончаренко, пише «Главком».

Комісія звернеться до Національної поліції з проханням забезпечити привід директора фонду, директорки з операційних питань або іншої уповноваженої особи організації.

Причиною такого рішення стала неявка представників фонду на засідання комісії. Депутати очікують їх на наступному засіданні, яке заплановане на 14 вересня.

У комісії наголосили, що ігнорування викликів тимчасової слідчої комісії має передбачені законом наслідки. Там заявили, що використовуватимуть усі доступні механізми для отримання свідчень від осіб, яких викликають на засідання.

Фонд «Східна Європа» опинився в центрі уваги комісії, зокрема через бронювання працівників організації. Серед них – колишній міністр оборони Михайло Федоров. Представників фонду очікують на засіданні 14 вересня. У разі повторної неявки комісія планує застосувати процедуру приводу за участю поліції.

Варто нагадати, що колишній міністр оборони Михайло Федоров має бронювання від мобілізації через міжнародну благодійну організацію «Фонд Східна Європа». Про це повідомив народний депутат і голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Олексій Гончаренко, оприлюднивши відповідь Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Згідно з документом, бронювання Федорова почало діяти 18 липня 2026 року та діятиме до 29 січня 2027 року.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада Олексій Гончаренко Михайло Федоров бронювання від мобілізації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український Девід Коперфілд. Неймовірні трюки Арахамії
Український Девід Коперфілд. Неймовірні трюки Арахамії Парламент
25 серпня, 09:15
Одна із найвідоміших розробок компанії – дрон-камікадзе Hornet, що атакує «сухопутний коридор» до анексованого Криму
Ексголова Google розкрив головну зброю майбутніх війн
15 серпня, 02:13
Михайло Федоров підтримує пряму комунікацію з Ілоном Маском понад чотири роки
Ілон Маск відреагував на похвалу ексочільника Міноборони Михайла Федорова
17 серпня, 23:44
Рішення про припинення повноважень Жупанина та Шипайла поки не ухвалене
Двох нардепів можуть позбавити мандатів: що про них відомо
31 серпня, 14:13
Щонайменше четверо мажоритарників втекли з країни – Ярослав Дубневич, Артем Дмитрук, Олександр Куницький та Сергій Шахов, але вони зберігають свої мандати та не працюють у парламенті
47 мажоритарних округів не мають своїх представників у Раді: причина
6 серпня, 19:04
Гончаренко став на захист Богодєлова
Мовний скандал. Нардеп від «ЄС» став на захист тренера, який отримав штраф за російську
10 серпня, 18:38
Стефанчук назвав проведення виборів під час воєнного стану неможливим
Чи будуть вибори? Стефанчук розставив всі крапки над «і»
21 серпня, 15:33
Гончаренко: Мобілізація – найболючіше сьогодні питання у агросекторі
Бронювання аграріїв. Голова Асоціації фермерів нарікнув на недосяжні вимоги
1 вересня, 17:15
Михайло Федоров та CEO Palantir Алекс Карп обговорили створення нової defense tech-компанії
Федоров розказав, чим займається після звільнення
1 вересня, 19:48

Події в Україні

Зеленський призначив тимчасового керівника Запорізької облдержадміністрації
Зеленський призначив тимчасового керівника Запорізької облдержадміністрації
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
Генштаб повідомив про зупинку двох важливих нафтопереробних заводів РФ
Генштаб повідомив про зупинку двох важливих нафтопереробних заводів РФ
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
У Києві втретє за день оголошували повітряну тривогу
У Києві втретє за день оголошували повітряну тривогу
Російська атака знищила вантажівки АТБ на Одещині
Російська атака знищила вантажівки АТБ на Одещині

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2026
105K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
96K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
85K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Вся надія на Дунай? Компанія-експортер зерна пояснила, які можливості дає альтернативний транспортний коридор
Сьогодні, 06:15
Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
2 вересня, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
2 вересня, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
2 вересня, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
2 вересня, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
2 вересня, 11:36

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua