Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
Пєсков додав, що Росія нібито зберігає готовність перейти до мирного врегулювання
фото: AP

У Москві водночас заявили, що конкретних передумов для мирного врегулювання наразі не бачать.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва не виключає можливості мирного врегулювання війни проти України. Водночас він наголосив, що позиція Росії щодо умов завершення війни, яку російський диктатор Володимир Путін озвучив два роки тому, залишається незмінною. Про це відомляє «Главком» з посиланням на заяву речника Кремля.

Йдеться про вимоги, які Путін озвучив 14 червня 2024 року. Тоді вінт заявив, що для початку мирного процесу Україна має вивести війська з територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які окупанти вважають своїми.

Серед інших вимог Москви були відмова України від вступу до НАТО та закріплення нейтрального статусу, а також визнання російською стороною окупованих українських територій. Путін також вимагав скасування західних санкцій проти Росії та закріплення без'ядерного статусу України.

За словами Пєскова, у Кремлі поки передчасно говорити про появу нових варіантів розвитку переговорного процесу. Він також зазначив, що конкретних передумов для переходу до мирного врегулювання наразі немає.

«Така ймовірність є, її не можна виключати, що вдасться все-таки вийти в режим мирного врегулювання. Але якихось конкретних поки передумов, на жаль, немає. Робота триває, і контакти тривають», – сказав представник Кремля.

Пєсков додав, що Росія нібито зберігає готовність перейти до мирного врегулювання та водночас продовжувати «досягати своїх цілей» дипломатичним шляхом.

Напередодні очікуваних контактів американських представників із російською та українською сторонами Кремль дав зрозуміти, що не відмовляється від раніше озвучених вимог, хоча водночас заявляє про готовність продовжувати переговорний процес. Варто нагадати, що Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним. Офіційне запрошення Володимиру Зеленському приїхати до Москви для переговорів із Володимиром Путіним залишається чинним, президента України досі там «чекають».

Читайте також:

Теги: війна Дмитро Пєсков переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська атака на склад Teva сталася на тлі ударів по фармацевтичній інфраструктурі України
Окупанти двічі вдарили по складу фармгіганта Teva: що буде з постачанням ліків
Сьогодні, 09:56
Президент США Дональд Трамп
Трамп ризикує повторити стратегічну помилку Путіна
Вчора, 14:29
У Києві здійнявся дим після вибухів
Київ накрив дим після вибухів
2 вересня, 07:43
Один із можливих сценаріїв припинення вогню передбачає створення вільної економічної зони на Донбасі
Кремль відреагував на пропозицію України стосовно Донбасу
25 серпня, 15:55
За співпрацю з ворогом обвинувачена отримала $250
У Хмельницькому матір шести дітей сідає у тюрму за співпрацю зі співробітником ФСБ
23 серпня, 14:00
Владиславу Мельниченку назавжди 27
Захищав Україну на покровському напрямку. Згадаймо Владислава Мельниченка
19 серпня, 09:00
Втрати ворога станом на 7 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 7 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
7 серпня, 07:11
Президент США Дональд Трамп
На чиєму боці Трамп? Що означає затримка Patriot для України
6 серпня, 11:55
Росія масовано атакувала Суми КАБами
Росія вдарила по Сумах: є поранені, пошкоджено ТЦ і багатоповерхівки
6 серпня, 04:04

Події в Україні

Зеленський призначив тимчасового керівника Запорізької облдержадміністрації
Зеленський призначив тимчасового керівника Запорізької облдержадміністрації
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
Генштаб повідомив про зупинку двох важливих нафтопереробних заводів РФ
Генштаб повідомив про зупинку двох важливих нафтопереробних заводів РФ
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
У Києві втретє за день оголошували повітряну тривогу
У Києві втретє за день оголошували повітряну тривогу
Російська атака знищила вантажівки АТБ на Одещині
Російська атака знищила вантажівки АТБ на Одещині

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2026
105K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
96K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
85K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Вся надія на Дунай? Компанія-експортер зерна пояснила, які можливості дає альтернативний транспортний коридор
Сьогодні, 06:15
Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
2 вересня, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
2 вересня, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
2 вересня, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
2 вересня, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
2 вересня, 11:36

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua