У Москві водночас заявили, що конкретних передумов для мирного врегулювання наразі не бачать.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва не виключає можливості мирного врегулювання війни проти України. Водночас він наголосив, що позиція Росії щодо умов завершення війни, яку російський диктатор Володимир Путін озвучив два роки тому, залишається незмінною. Про це відомляє «Главком» з посиланням на заяву речника Кремля.

Йдеться про вимоги, які Путін озвучив 14 червня 2024 року. Тоді вінт заявив, що для початку мирного процесу Україна має вивести війська з територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які окупанти вважають своїми.

Серед інших вимог Москви були відмова України від вступу до НАТО та закріплення нейтрального статусу, а також визнання російською стороною окупованих українських територій. Путін також вимагав скасування західних санкцій проти Росії та закріплення без'ядерного статусу України.

За словами Пєскова, у Кремлі поки передчасно говорити про появу нових варіантів розвитку переговорного процесу. Він також зазначив, що конкретних передумов для переходу до мирного врегулювання наразі немає.

«Така ймовірність є, її не можна виключати, що вдасться все-таки вийти в режим мирного врегулювання. Але якихось конкретних поки передумов, на жаль, немає. Робота триває, і контакти тривають», – сказав представник Кремля.

Пєсков додав, що Росія нібито зберігає готовність перейти до мирного врегулювання та водночас продовжувати «досягати своїх цілей» дипломатичним шляхом.

Напередодні очікуваних контактів американських представників із російською та українською сторонами Кремль дав зрозуміти, що не відмовляється від раніше озвучених вимог, хоча водночас заявляє про готовність продовжувати переговорний процес. Варто нагадати, що Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним. Офіційне запрошення Володимиру Зеленському приїхати до Москви для переговорів із Володимиром Путіним залишається чинним, президента України досі там «чекають».