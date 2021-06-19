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    Фахівці назвали проблемні автомобілі з пробігом, які не варто купувати

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    Свої дослідження фахівці проводили на основі на даних, отриманих з США - Фахівці назвали проблемні автомобілі з пробігом, які не варто купувати

    Свої дослідження фахівці проводили на основі на даних, отриманих з США

    Фото Autotheme

    Експертам вдалося встановити закономірність між поломками і моделями транспортних засобів

    Експерти склали новий рейтинг і розповіли, які автомобілі частіше за інших бувають в автосервісах. Рейтинг публікує тематичне видання Autotheme.

    За словами фахівців, власники частіше звертаються в сервіси з двигунами, які вийшли з ладу, зі зламаною АКПП або пробитою прокладкою блоку циліндрів.

    Такі проблеми з автомобілем серйозно б’ють по бюджету власників, і експертам вдалося встановити закономірність між поломками і моделями транспортних засобів.

    Свої дослідження фахівці проводили на основі на даних, отриманих з США, але оскільки в Україну приганяють багато авто зі Сполучених Штатів, то на таку проблематику варто звернути увагу українським водіям.

    Автомобілі, у яких частіше ламаються двигуни:

    • Kia Optima 2014 року – 155-205 тис. км
    • Kia Sorento 2012-2013 – 111-174 тис. км
    • Hyundai Santa Fe 2012-2013 – 156-190 тис. км
    • Hyundai Sonata 2011-2014 – 116-229 тис. км
    • Subaru Forester 2012 – 130-208 тис. км
    • Audi A4 2011 – 100-132 тис. км
    • BMW X3 2013 – 134-150 тис. км

    Автомобілі з проблемною прокладкою ГБЦ:

    • Chevrolet Cruze 2011 – 172-203 тис. км
    • BMW 3 Series 2011 -116-197 тис. км
    • BMW X1 2014 року – 122-132 тис. км
    • Buick Lucerne 2011 – 163-261 тис. км
    • Subaru Impreza 2011 – 137-175 тис. км
    • BMW 5-Серії 2012 – 148-158 тис. км

    Автомобілі, у яких зустрічаються проблеми з АКПП:

    • Nissan Sentra 2012-2013, 2015 – 124-198 тис. км
    • Nissan Pathfinder 2013-2014 – 93-174 тис.км
    • Ford Focus 2012-2017 – 50-97 тис. км
    • Kia Forte 2019 – 19-37 тис. км
    • Nissan Murano 2011, 2013 -135-192 тис. км
    • Ford Fiesta 2011, 2014 року – 185-233 тис. км

    Нагадаємо, винайдено нове джерело для живлення електромобілів.

    Як повідомлялося, поліція оголосила великий «автомобільний» тендер.

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    Теги: США рейтинг ремонт автомобіль
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    Фахівці назвали проблемні автомобілі з пробігом, які не варто купувати