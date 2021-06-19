Фахівці назвали проблемні автомобілі з пробігом, які не варто купувати

Свої дослідження фахівці проводили на основі на даних, отриманих з США

Експертам вдалося встановити закономірність між поломками і моделями транспортних засобів

Експерти склали новий рейтинг і розповіли, які автомобілі частіше за інших бувають в автосервісах. Рейтинг публікує тематичне видання Autotheme.

За словами фахівців, власники частіше звертаються в сервіси з двигунами, які вийшли з ладу, зі зламаною АКПП або пробитою прокладкою блоку циліндрів.

Такі проблеми з автомобілем серйозно б’ють по бюджету власників, і експертам вдалося встановити закономірність між поломками і моделями транспортних засобів.

Свої дослідження фахівці проводили на основі на даних, отриманих з США, але оскільки в Україну приганяють багато авто зі Сполучених Штатів, то на таку проблематику варто звернути увагу українським водіям.

Автомобілі, у яких частіше ламаються двигуни:

Kia Optima 2014 року – 155-205 тис. км

Kia Sorento 2012-2013 – 111-174 тис. км

Hyundai Santa Fe 2012-2013 – 156-190 тис. км

Hyundai Sonata 2011-2014 – 116-229 тис. км

Subaru Forester 2012 – 130-208 тис. км

Audi A4 2011 – 100-132 тис. км

BMW X3 2013 – 134-150 тис. км

Автомобілі з проблемною прокладкою ГБЦ:

Chevrolet Cruze 2011 – 172-203 тис. км

BMW 3 Series 2011 -116-197 тис. км

BMW X1 2014 року – 122-132 тис. км

Buick Lucerne 2011 – 163-261 тис. км

Subaru Impreza 2011 – 137-175 тис. км

BMW 5-Серії 2012 – 148-158 тис. км

Автомобілі, у яких зустрічаються проблеми з АКПП:

Nissan Sentra 2012-2013, 2015 – 124-198 тис. км

Nissan Pathfinder 2013-2014 – 93-174 тис.км

Ford Focus 2012-2017 – 50-97 тис. км

Kia Forte 2019 – 19-37 тис. км

Nissan Murano 2011, 2013 -135-192 тис. км

Ford Fiesta 2011, 2014 року – 185-233 тис. км

Нагадаємо, винайдено нове джерело для живлення електромобілів.

Як повідомлялося, поліція оголосила великий «автомобільний» тендер.

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