В мережі з'явилися фото нового розкішного лімузина Maybach

Ціна нового лімузина поки не розкривається

Топова версія забезпечена шестилітровим бензиновим двигуном потужністю 621 кінських сил

У мережі з'явилося зображення прототипу розкішного лімузина Mercedes-Maybach наступного покоління. Знімки, на яких автомобіль вперше представлений без маскувальної плівки, публікує видання Motor1.

Новий Maybach S-класу має подовжений кузов, призначений для підвищеного комфорту пасажирів на задніх сидіннях. У базовій комплектації він має висувні дверні ручки, які були додатковою опцією в попередньої моделі.

Відомо також, що топова версія забезпечена шестилітровим бензиновим двигуном потужністю 621 кінських сил, як у нинішнього Maybach.

Ціна нового лімузина поки не розкривається.

На цей момент машина проходить ресурсні випробування. Передбачається, що її покажуть в автосалоні у китайському Гуанчжоу 20 листопада.

Нагадаємо, що раритетний лімузин Кучми продадуть на аукціоні.

Як раніше повідомив голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський, виявлений в гаражі комунального господарства 6-метровый президентський Volvo Limousine 960 Royal - 1996 року випуску. В Україні такий же автомобіль представницького класу є лише в Києві.