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    У світі

    В мережі з'явилися фото нового розкішного лімузина Maybach

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    Ціна нового лімузина поки не розкривається <div></div> - В мережі з'явилися фото нового розкішного лімузина Maybach
    Ціна нового лімузина поки не розкривається

    Топова версія забезпечена шестилітровим бензиновим двигуном потужністю 621 кінських сил

    У мережі з'явилося зображення прототипу розкішного лімузина Mercedes-Maybach наступного покоління. Знімки, на яких автомобіль вперше представлений без маскувальної плівки, публікує видання Motor1.

    Новий Maybach S-класу має подовжений кузов, призначений для підвищеного комфорту пасажирів на задніх сидіннях. У базовій комплектації він має висувні дверні ручки, які були додатковою опцією в попередньої моделі.

    Відомо також, що топова версія забезпечена шестилітровим бензиновим двигуном потужністю 621 кінських сил, як у нинішнього Maybach. 

    Ціна нового лімузина поки не розкривається.

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    В мережі з'явилися фото нового розкішного лімузина Maybach
    В мережі з'явилися фото нового розкішного лімузина Maybach
    В мережі з'явилися фото нового розкішного лімузина Maybach
    В мережі з'явилися фото нового розкішного лімузина Maybach
    В мережі з'явилися фото нового розкішного лімузина Maybach
    В мережі з'явилися фото нового розкішного лімузина Maybach

    На цей момент машина проходить ресурсні випробування. Передбачається, що її покажуть в автосалоні у китайському Гуанчжоу 20 листопада.

    Нагадаємо, що раритетний лімузин Кучми продадуть на аукціоні.

    Як раніше повідомив голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський, виявлений в гаражі комунального господарства 6-метровый президентський Volvo Limousine 960 Royal - 1996 року випуску. В Україні такий же автомобіль представницького класу є лише в Києві.

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