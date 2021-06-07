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    Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні в травні 2021 року

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    Lanos - найпопулярніший вживаний автомобіль в Україні - Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні в травні 2021 року
    Lanos - найпопулярніший вживаний автомобіль в Україні
    Фото з відкритих джерел

    Які вживані автомобілі українці купували найчастіше у травні 2020 року

    В травні українці купили приблизно 72 тисячі вживаних автомобілів, повідомляє Auto.Ria з посиланням на дані Головного сервісного центру МВС.

    Серед виробників українці надають перевагу автівкам від Volkswagen. Але нерідко купують і ВАЗи. Загалом ці дві марки займають майже 21% українського автомобільного секунд-хенду.

    Однак у травні німецький бренд посів перше місце у заліку марок, змістивши виробника з Тольятті на другу позицію.

    Змін у першій десятці рейтингу окремих моделей відбулося обмаль, що свідчить про сталі інтереси аудиторії покупців.

    ТОП-10 популярних вживаних моделей у травні 2021 року

    1. Daewoo Lanos;
    2. Volkswagen Passat;
    3. Skoda Octavia;
    4. ВАЗ 2109;
    5. Volkswagen Golf
    6. Renault Megane;
    7. Chevrolet Aveo;
    8. Ford Focus;
    9. Skoda Fabia;
    10. Opel Astra.

    Дані: Головний сервісний центр МВС України.

    Теги: Opel Skoda Octavia Volkswagen Renault Skoda Fabia авторинок
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    Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні в травні 2021 року