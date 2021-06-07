Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні в травні 2021 року

Які вживані автомобілі українці купували найчастіше у травні 2020 року

В травні українці купили приблизно 72 тисячі вживаних автомобілів, повідомляє Auto.Ria з посиланням на дані Головного сервісного центру МВС.

Серед виробників українці надають перевагу автівкам від Volkswagen. Але нерідко купують і ВАЗи. Загалом ці дві марки займають майже 21% українського автомобільного секунд-хенду.

Однак у травні німецький бренд посів перше місце у заліку марок, змістивши виробника з Тольятті на другу позицію.

Змін у першій десятці рейтингу окремих моделей відбулося обмаль, що свідчить про сталі інтереси аудиторії покупців.

ТОП-10 популярних вживаних моделей у травні 2021 року

Daewoo Lanos; Volkswagen Passat; Skoda Octavia; ВАЗ 2109; Volkswagen Golf Renault Megane; Chevrolet Aveo; Ford Focus; Skoda Fabia; Opel Astra.

Дані: Головний сервісний центр МВС України.