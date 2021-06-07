Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні в травні 2021 року
Які вживані автомобілі українці купували найчастіше у травні 2020 року
В травні українці купили приблизно 72 тисячі вживаних автомобілів, повідомляє Auto.Ria з посиланням на дані Головного сервісного центру МВС.
Серед виробників українці надають перевагу автівкам від Volkswagen. Але нерідко купують і ВАЗи. Загалом ці дві марки займають майже 21% українського автомобільного секунд-хенду.
Однак у травні німецький бренд посів перше місце у заліку марок, змістивши виробника з Тольятті на другу позицію.
Змін у першій десятці рейтингу окремих моделей відбулося обмаль, що свідчить про сталі інтереси аудиторії покупців.
ТОП-10 популярних вживаних моделей у травні 2021 року
- Daewoo Lanos;
- Volkswagen Passat;
- Skoda Octavia;
- ВАЗ 2109;
- Volkswagen Golf
- Renault Megane;
- Chevrolet Aveo;
- Ford Focus;
- Skoda Fabia;
- Opel Astra.
Дані: Головний сервісний центр МВС України.