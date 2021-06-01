- Найкращі недорогі автомобілі в Україні у 2021 році

Не дешеві, але й не дорогі автомобілі, які можна купити в Україні у 2021 році

Знайти найдешевші автомобілі неважко. Достатньо зайти на будь-який автомобільний онлайн-серсів, відфільтрувати моделі за ціною і отримаєш власний рейтинг. Саме тому «Главком.Техно» вирішив підійти до справи дещо інакше: визначити найкращі моделі серед відносно недорогих автомобілів.

У наш рейтинг потрапили машини вартістю до 15 тисяч доларів. Звісно, що назвати їх дешевими неможна. Але під визначення «недорогі» вони однозначно підпадають.

До того ж, будемо відверті: сьогодні дешеві автомобілі в Україні пропонують лише дві марки:

російська «Лада», що пропонує автомобілі далеко не кращої якості, до того ж вироблені країної-агресором;

узбекистанський Ravon, який фактично збирає застарілі моделі Chevrolet.

Всі інші автомобілі на нашому ринку коштують помітно дорожче. І відносити їх до дешевих нелогічно. Тому будемо називати їх недорогі.

Для того, щоб визначити переможців, ми проаналізували продажі нових машин в Україні в 2021 році, та відібрали моделі, які підпадають під цінову категорію «до 15 тисяч доларів». Розрахунки проводилися за курсом НБУ станом на перше червня 2021 року.

ТОП-10 найкращих недорогих автомобілів в Україні

Renault Logan (від $12 900)

Renault Logan

Renault Logan – найпопулярніший седан в Україні. Його цінують за енергоємність підвіски та місткий багажник. При цьому автомобіль коштує відносно недорого. В червні за акційною ціною «Логан» можна купити за 12 тисяч доларів. Стандартна ціна на тисячу доларів вища.

Базова версія седану оснащується літровим бензиновим мотором, який працює у зв’язці з 5-ступінчастою «механікою». Силовий агрегат видає всього 75 кінських сил. Але в місті він буде споживати всього 6-7 літрів пального на 100 кілометрів.

Якщо вам потрібен більш потужний агрегат, можна розглянути версію з дизельним мотором, бюджет якої теж не вийде за межи 15 тисяч доларів. Такий двигун видаватиме 90 кінських сил. При цьому споживатиме навіть в місті до 5 літрів пального на 100 кілометрів.

Peugeot 301 (від $14 000)

Peugeot 301

Peugeot 301 можна назвати одним з найголовніших конкурентів Renault Logan. Цікаво, що обидва автомобіля продаються під французькими брендами, але фактично не є французькими. Peugeot 301 збирають в Іспанії. Logan – це взагалі модель румунської Dacia, яку в Україні вирішили продавати під брендом Renault.

Седан від «Пежо» коштує дещо дорожче за «Логан». Але в нього цікавіший дизайн. Та більше привабливий вибір моторів. Базова версія оснащується 1,2-літровим бензиновим двигуном, який розвиває 82 кінські сили. В парі – 5-ступінчаста механіка.

Є у лінійці і дизель. Але він коштує 16,7 тисяч доларів. За ці гроші покупці отримують 1,6-літровий двигун потужністю 92 кінські сили. У змішаному циклі мотор споживає 4,3 літра на 100 кілометрів.

Hyundai Accent (від $15 000)

Hyundai Accent

Колись Hyundai Accent привозили в Україну з Росії. Але у 2019 році імпорт автомобілів із країни-агресора заборонили. І модель зникла з українського ринку. Проте з часом вона знову з’явилася – імпортер почав поставляти Accent з Індії.

Вартість цієї моделі знаходиться на грані межі в 15 тисяч доларів. Але все ж таки, на нашу думку, цей автомобіль варто розглянути, якщо ви обираєте недорогий седан від відомого бренду.

Мотор – лише один: 1,4-літровий бензиновий потужністю 100 кінських сил.

На тлі Renault Logan та Peugeot 301 ціна на Accent виглядає дещо завищеної. Але «корейця» оснащено краще за конкурентів. Наприклад, в базі він має датчик тиску в шинах та систему допомоги старту на підйом.

Renault Sandero (від $12 500)

Renault Sandero

За великим рахунком Renault Sandero – це той самий Logan, але в кузові хетчбек. Це означає, що мінімальний об’єм багажника в нього менший ніж у седана. З іншого боку «Сандеро» більш практичний, якщо треба перевозити щось велике.

В плані вибору моторів Renault Sandero нічим не відрізняється від вибору моторів.

Цікаво, що Sandero в Україні майже немає конкурентів. Як альтернативу цьому автомобілю можна розглядати Hyundai i10 та Ravon R2. Але навряд чи вони вас влаштують, адже обидві моделі помітно менші за «Сандеро». І мають дуже маленький багажник.

Chery Tiggo 4 (від $14 400)

Chery Tiggo 4

Новий Chery Tiggo 4 дебютував в Україні в жовтні 2020 року. Кросовер отримав сучасні дизайн та оснащення. Мультимедійний комплекс отримав великий 9-дюймовий сенсорний дисплей.

Базова версія Tiggo 4 коштує 14,4 тисячі доларів. За ці гроші китайці пропонують 1,5-літровим мотор потужністю 113 кінських сил. Він працює в парі з 5-ступінчастою «механікою».

У списку стандартного оснащення:

безключовий доступ в салон та запуск двигуна;

камера заднього виду з проекцією на дисплей

круїз-контроль

нагадування про перевищення встановленої швидкості

датчик тиску в шинах.

Як бачимо, непоганий список оснащення. Власне, зараз Chery в Україні – це як Xiaomi в світі смартфонів: «топ за свої гроші».

Fiat Tipo (від $13 950)

Fiat Tipo

Про цю модель згадують нечасто. Але Fiat Tipo заслуговує на увагу, та може скласти гідну конкуренцію таким моделям, як Renaul Logan та Peugeot 301.

Серед конкурентів Tipo вирізняється тим, що це не просто модель. Це ціла родина автомобілів, до якої входить седан, хетчбек та ще й його крос-версія. Але у даному випадку мова піде виключно про седан, адже лише він підпадає під наше визначення недорогих автомобілів («до 15 тисяч доларів»).

Двигун лише один – бензиновий літровий, потужністю 100 кінських сил. Трансмісія – 5-ступінчаста «механіка».

Об’єм багажника – 520 літрів. Це більше ніж у будь-кого з конкурентів. Хоча, треба відзначити, що Tipo – це седан C-сегменту, тоді як більшість його «цінових» конкурентів знаходиться в «лізі» B.

Ще одна перевага Fiat Tipo – зовнішність. Він не виглядає дешево, як, наприклад, Renault Logan.

Citroen C-Elysee (від $14 150)

Citroen C-Elysee

Про Citroen C-Elysee немає що розповідати. Не тому, що цей вкрай нецікавий автомобіль. Просто перед нами брат-близнюк моделі, про яку ми вже розповіли вище. Мова йде про Peugeot 301.

Звісно, що близнюками ці автомобілі є лише технічної точки зору: вони мають однакову платформу, силові агрегати та навіть салон. А невеличка різниця в ціні пояснюється розбіжностями в комплектаціях.

Тож вибір між Peugeot 301 та Citroen C-Elysee – це виключно питання смаку. Все залежить від того, подобаються вам леви чи ялинки.

Ravon R4 (від $10 100)

Ravon R4

Ravon R4 – найдешевший автомобіль у нашому рейтингу. Його навіть можна віднести до дешевих. Це відмінний варіант для тих, хто через якісь причини не хоче або не може купити Renault Logan.

R4 виготовляють в Узбекистані на спільному підприємстві з американською General Motors. Ця модель я перелицьованою версією Chevrolet Cobalt зразка 2013 року. Звісно що ця модель морально застаріла. Але вона і коштує відповідно.

Седан оснащено 1,5-літровим бензиновим мотором, який видає 106 кінських сил. Заправляти двигун можна бензином А-92.

Об’єм багажника вражаючий – 563 літра.

Citroen C3 (від $14 750)

Citroen C3

Citroen C3 – це, мабуть, найкращий недорогий міський молодіжний автомобіль. Базова версія хетчбека коштує близько 15 тисяч доларів. Ціна виглядає завеликою порівняно, наприклад, з Renault Sandero. Але за ці гроші Citroen пропонує набагато краще оснащений автомобіль.

Вже в базі C3 має пакет «безпека», в який входять:

система контролю смуги руху;

система розпізнавання дорожніх знаків обмеження швидкості;

система розпізнання втоми водія.

Для версії Sandero, яка продається в Україні, це просто космічні технології.

Базову версію Citroen C3 оснащено 1,2-літровим бензиновим мотором, який видає 82 кінські сили.

Hyundai i10 (від $13 400)

Hyundai i10

Ще один недорогий представник родини Hyundai – хетчбек i10. Власне, це найдешевший корейський автомобіль в Україні. Навіть у Kia ви не знайдете нічого більш доступного.

i10 – це хетчбек А-класу, які зараз не дуже поширені в Україні. Звісно, що тим, хто багато подорожує, такий автомобіль не підійде. А ось для міста це непоганий варіант.

На вибір пропонується один з двох моторів:

літровий потужністю 67 кінських сил;

1,2-літровий, що видає 84 кінські сили.

Молодший двигун працює виключно з 5-ступінчастою «механікою». Більший агрегат також пропонується з «автоматом».