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    Під Києвом впав легкомоторний літак

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    Легкомоторний літак&nbsp;<span>впав у Макарівському районі</span> - Під Києвом впав легкомоторний літак
    Легкомоторний літак впав у Макарівському районі
    Фото: ДСНС

    У літаку перебували дві людини, загрози їхньому життю немає

    На Київщині у Макарівському районі впав та загорівся легкомоторний літак, обійшлося без загиблих.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «17 липня о 16:20 до ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу села Наливайківка Макарівського району в полі сталося падіння легкомоторного літака навчальної школи Aviation Group з послідуючим горінням. Внаслідок падіння легкомоторного літака поблизу с. Наливайківка Макарівського району загиблих немає, загрози життю двом особам, які перебували у літаку немає», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що о 16:40 загорання літака ліквідовано. Від ДСНС залучено 10 рятувальників та дві одиниці техніки.

    ДСНС літак Київщина
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