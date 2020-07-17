Під Києвом впав легкомоторний літак



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Легкомоторний літак впав у Макарівському районі Фото: ДСНС

У літаку перебували дві людини, загрози їхньому життю немає

На Київщині у Макарівському районі впав та загорівся легкомоторний літак, обійшлося без загиблих.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«17 липня о 16:20 до ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу села Наливайківка Макарівського району в полі сталося падіння легкомоторного літака навчальної школи Aviation Group з послідуючим горінням. Внаслідок падіння легкомоторного літака поблизу с. Наливайківка Макарівського району загиблих немає, загрози життю двом особам, які перебували у літаку немає», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що о 16:40 загорання літака ліквідовано. Від ДСНС залучено 10 рятувальників та дві одиниці техніки.