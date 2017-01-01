Під Красногорівкою отримав поранення боєць АТО

Загиблих за минулу добу на Донбасі немає

28 грудня у зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий отримав поранення. Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник. «Внаслідок обстрілу опорного пункту під Красногорівкою отримав поранення і був оперативно евакуйований до військового мобільного госпіталя один