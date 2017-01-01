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    Під Красногорівкою отримав поранення боєць АТО

    Загиблих за минулу добу на Донбасі немає
    28 грудня у зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий отримав поранення. Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник. «Внаслідок обстрілу опорного пункту під Красногорівкою отримав поранення і був оперативно евакуйований до військового мобільного госпіталя один
    • Сьогодні, 13:37
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    Загиблих за минулу добу на Донбасі немає

    28 грудня у зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий отримав поранення.

    Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

    «Внаслідок обстрілу опорного пункту під Красногорівкою отримав поранення і був оперативно евакуйований до військового мобільного госпіталя один український військовослужбовець», – сказав полковник.

    Нагадаємо, до лікарні в Дніпрі доставили трьох важкопоранених бійців АТО

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