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    Під Мар’їнкою від кулі снайпера загинув волинянин Сергій Цепух

    • Розсилка
    Під Мар’їнкою від кулі снайпера загинув волинянин Сергій Цепух

    Стало відомо ім’я загиблого воїна, полеглого 9 серпня

    Стало відоме ім’я українського військового, який загинув 9 серпня внаслідок бойових дій, – Цепух Сергій Михайлович, мешканець села Видерта Камінь-Каширського району Волинської області. Про це пише «Новинарня».

    Солдат 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ поліг від кулі снайпера на околиці міста Мар’їнка на Донеччині.

    Як повідомляє одеське видання «Думська», під час чергування на спостережному пункті, близько 20:00, куля влучила солдату в обличчя. Поранення виявилося несумісним із життям.

    Військовому було 26 років (народився 3 квітня 1992 року). Лікарем за фахом, у 2016-2017 роках Цепух проходив службу на посаді санінструктора в 1-му полку охорони Нацгвардії, в/ч 3021.

    Голова Камінь-Каширської РДА Валерій Дунайчук оголосив у районі триденну жалобу у зв’язку із загибеллю земляка.

    «Висловлюю щирі співчуття родині та близьким Героя у зв’язку з непоправною втратою. Закликаю у дні жалоби 10, 11, 12 серпня приспустити державний прапор україни на будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій, а також забезпечити внесення відповідних змін до всіх запланованих розважальних культурно-масових заходів, графіків спортивних змагань», – написав Дунайчук у Facebook.

    За даними «Новинарні», Сергій Цепух – п’ята бойова втрата ЗСУ в серпні 2018 року. Раніше цього місяця, 4 серпня, під Авдіївкою загинув сержант 92 омбр Федір Балог із Харківщини.

    8 серпня полягли троє – волинянин Андрій Єлістратов із 14 омбр – внаслідок обстрілу автомобіля з ПТРК під Золотим, мешканець Одещини Віктор Кандалюк із 28-ї бригади – від кулі снайпера, донбасівець Дмитро Український із 24 омбр – у боєзіткненні біля Майорська.

    Нагадаємо, військовий Об'єднаних сил, з якими втратили зв’язок під час виконання бойового завдання 8 серпня, загинув.

    Військовий Дмитро Український у складі розвідувальної групи виконував завдання у «сірій зоні». Група потрапила в засідку, після чого основна частина почала відходити.

    Дмитро прийняв бій разом з 19-річним військовослужбовцем. З'ясувавши, що основна група відійшла й отримавши наказ на відхід, залишився посеред ворога й наказав відходити 19-річному розвіднику. 

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