Тарифні протести: активісти перекрили трасу «Київ-Чоп» (відео)

Протести проти високих цін на блакитне паливо тримають місяць

Протестувальники безперервно рухаються пішохідним переходом

У п'ятницю, 5 лютого, жителі Мукачева вийшли на акцію протесту проти високих цін на газ. Мукачівці перекрили трасу «Київ-Чоп» неподалік від міста в напрямку Ужгорода, пише PMG.ua.

Учасники безперервно рухаються пішохідним переходом, блокуючи проїзд транспорту.

Багато автівок поїхали в об’їзд через вулицю Ужгородську. Наразі поблизу поста ДАІ зібралось близько 50-60 людей. На місце події з’їхалось чимало поліцейських. Приїхали навіть спецпризначенці.

Протести по всій Україні проти високих цін на блакитне паливо тримають вже місяць. Особливо активними є жителі Буковини, Полтавщини та Харківщини.

Раніше тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко розповів, що зниження ціни газу до 6,99 грн за кубометр станеться лише в лютому, відповідно, платіжки з такою ціною українці отримають уже в березні.

Нагадаємо, Верховна Рада виділила додаткові 1,4 млрд грн на компенсацію витрат через підвищення тарифів на електроенергію для будинків з електроопаленням.

Уряд разом з газорозподільчими компаніями та профільним комітетом Верховної Ради працюють над розробкою річних тарифів на газ для українців.