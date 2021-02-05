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    Тарифні протести: активісти перекрили трасу «Київ-Чоп» (відео)

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    Протести проти високих цін на блакитне паливо тримають місяць - Тарифні протести: активісти перекрили трасу «Київ-Чоп» (відео)
    Протести проти високих цін на блакитне паливо тримають місяць
    Фото: pmg.ua

    Протестувальники безперервно рухаються пішохідним переходом

    У п'ятницю, 5 лютого, жителі Мукачева вийшли на акцію протесту проти високих цін на газ. Мукачівці перекрили трасу «Київ-Чоп» неподалік від міста в напрямку Ужгорода, пише PMG.ua. 

    Учасники безперервно рухаються пішохідним переходом, блокуючи проїзд транспорту.

    Багато автівок поїхали в об’їзд через вулицю Ужгородську. Наразі поблизу поста ДАІ зібралось близько 50-60 людей. На місце події з’їхалось чимало поліцейських. Приїхали навіть спецпризначенці.

    Протести по всій Україні проти високих цін на блакитне паливо тримають вже місяць. Особливо активними є жителі Буковини, Полтавщини та Харківщини. 

    Раніше тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко розповів, що зниження ціни газу до 6,99 грн за кубометр станеться лише в лютому, відповідно, платіжки з такою ціною українці отримають уже в березні.

    Нагадаємо, Верховна Рада виділила додаткові 1,4 млрд грн на компенсацію витрат через підвищення тарифів на електроенергію для будинків з електроопаленням. 

    Уряд разом з газорозподільчими компаніями та профільним комітетом Верховної Ради працюють над розробкою річних тарифів на газ для українців.

    Теги: газ тарифи Закарпаття комуналка протест
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