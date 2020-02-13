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    Під санкції США потрапили три оборонні підприємства Росії

    документ
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    Під санкції США потрапили три оборонні підприємства Росії

    Термін дії санкцій становить два роки, однак може бути скорочений або припинений рішенням держсекретаря

    Державний департамент США запровадив санкції проти трьох російських компаній.

    Про це йдеться у документі Держдепу, розміщеному у федеральному реєстрі США.

    Як зазначається, закон дає змогу накладати санкції на всіх «юридичних та фізичних осіб», які передають або купують «товари, послуги чи технології», що можуть використовуватися для «розробки зброї масового знищення або крилатих чи балістичних ракетних систем» в Ірані, Північній Кореї та Сирії.

    Серед російських підприємств — ВАТ «Кумертауське авіаційне виробниче підприємство», КБП імені Шипунова в Тулі, «НВО машинобудування».

    Крім того, санкції накладено на шість компаній та двох фізичних осіб із Китаю, одну фірму з Іраку та одну - з Туреччини.

    Як випливає з цього документа, рішення про застосування обмежувальних заходів набрало чинності 3 лютого. 
     
    Термін дії санкцій становить два роки, однак може бути скорочений або припинений рішенням держсекретаря США Майклом Помпео.
    Росія США санкції озброєння
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