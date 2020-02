Делегація американських сенаторів 14 лютого зустрінеться із Зеленським

Демократ Крістофер Мерфі та республіканці Джон Баррассо і Рон Джонсон у п'ятницю, 14 лютого, вирушать в Україну

Американські сенатори Крістофер Мерфі (демократ від штату Коннектикут), Джон Баррассо (республіканець від штату Вайомінг) і Рон Джонсон (республіканець від штату Вісконсін) у п'ятницю, 14 лютого, вирушать в Україну, де у них запланована зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Про це Мерфі повідомив в середу у себе в Twitter.

«Я вирушаю до України в п'ятницю, щоб зустрітися з президентом Зеленським. До мене приєднаються сенатори Джон Баррассо і Рон Джонсон. (Президенту США - ред.) Трампу, можливо, вдалося уникнути покарання за корупцію у американсько-українських відносинах, але це не завадить нашим спробам відновити двопартійну підтримку союзництва», - написав Мерфі.

NEWS: I'm heading to Ukraine Friday to meet with President Zelensky. Joined by @SenRonJohnson and @SenJohnBarrasso.



Trump may have gotten away with the corruption of the U.S.-Ukraine relationship, but that can't stop us from trying to rebuild bipartisan support for the alliance.