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    Делегація американських сенаторів 14 лютого зустрінеться із Зеленським

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    <span>Кріс Мерфі анонсівав візит до Києва</span> - Делегація американських сенаторів 14 лютого зустрінеться із Зеленським
    Кріс Мерфі анонсівав візит до Києва

    Демократ Крістофер Мерфі та республіканці Джон Баррассо і Рон Джонсон у п'ятницю, 14 лютого, вирушать в Україну

    Американські сенатори Крістофер Мерфі (демократ від штату Коннектикут), Джон Баррассо (республіканець від штату Вайомінг) і Рон Джонсон (республіканець від штату Вісконсін) у п'ятницю, 14 лютого, вирушать в Україну, де у них запланована зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Про це Мерфі повідомив в середу у себе в Twitter.

    «Я вирушаю до України в п'ятницю, щоб зустрітися з президентом Зеленським. До мене приєднаються сенатори Джон Баррассо і Рон Джонсон. (Президенту США - ред.) Трампу, можливо, вдалося уникнути покарання за корупцію у американсько-українських відносинах, але це не завадить нашим спробам відновити двопартійну підтримку союзництва», - написав Мерфі.

    Як повідомлялося, 12 лютого президент України Володимир Зеленський зустрівся з комісаром ЄС: обговорили співпрацю і реформи.

    Нагадаємо, Сенат США 5 лютого виправдав Трампа в рамках процедури імпічменту.

    ЄС США Володимир Зеленський президент Сенат США
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