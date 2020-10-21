Справа про вбивство Шеремета: на засідання суду не пустили журналістів



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На засідання впустили лише операторів та фотографів, без кореспондентів Фото: Радіо Свобода

У залі суду присутні обвинувачені у цій справі – Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко і Яна Дугарь

У середу, 21 жовтня, Шевченківський районний суд Києва продовжив розгляд справи вбивства журналіста Павла Шеремета.

На засідання впустили лише операторів та фотографів, без кореспондентів, посилаючись на карантинні обмеження та новий рекорд захворювань на коронавірус в Україні.

На засіданні очікують розгляд зміни запобіжного заходу обвинуваченому Андрію Антоненку, який перебуває під вартою. Також планується завершення вступного слова сторін захисту. Про це розповів захисник Віталій Коломієць.

У залі суду присутні обвинувачені у цій справі – Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко і Яна Дугарь, їхні захисники, а також прокурори у справі.

Склад суду у справі такий: двоє професійних суддів – Оксана Голуб і Марина Антонюк, і троє присяжних – Юрій Федоренко, Наталя Глоба, Валерій Фірсов.

Зазначається, що адвокат Дугарь Денис Ломанов попросив суд визначити наступний порядок дослідження доказів: спочатку дослідити письмові докази обвинувачення, потім – письмові докази захисту, і речові докази досліджувати у ході дослідження письмових; потім заслухати свідків обвинувачення, далі – експертів, згодом - свідків захисту, потім - потерплих і обвинувачених.

Водночас під Шевченківським судом збираються люди на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь.

Нагадаємо, 28 вересня Шевченківський райсуд Києва ухвалив залишити під вартою музиканта і військовослужбовця Андрія Антоненка, підозрюваного в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Також 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва прокурор зачитав коротку частину обвинувального акту підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Також у суді привели до присяги присяжних.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.