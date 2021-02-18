Під Верховною Радою «євробляхери» посварилися з поліцією (відео)

18 лютого в Києві протестують «євробляхери»

У четвер, 18 лютого, під будівлею Верховної Ради розпочалася акція протесту власників автомобілів на європейських номерах. «Євробляхери» влаштували перепалку з поліцією, щоби ті пропустили їх «поспілкуватися з депутатами», пише «Апостроф».

Як видно на кадрах, на місці зібралося багато поліцейських, які блокують учасникам акції прохід до будівлі Верховної Ради. Один із них спробував переконати їх цього не робити, але безрезультатно.



Нагадаємо, «євробляхери» зібралися під Верховною Радою, бо сьогодні депутати мають ухвалили закон, який дозволить одноразово розмитнити автомобіль за 1000 євро. Йдеться про транспортні засоби, куплені до 1 січня 2021 року.

Сума розмитнення авто на єврономері на сьогоднішній день складається з трьох основних компонентів – акцизу, мита і ПДВ.

Акциз розраховується за формулою: ставка (базова) х К (двигун) х К (вік)

Ставка (базова) – це ставка податку в євро за 1 одиницю транспортного засобу:

з бензиновим двигуном об'ємом до 3000 куб. см. включно – 50

з бензиновим двигуном об'ємом понад 3000 куб. см. – 100

з дизельним двигуном об'ємом до 3500 куб. см. включно – 75

з дизельним двигуном об'ємом понад 3500 куб. см – 150

К (двигун) – це коефіцієнт, який визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб. см. на 1000 куб. см.

К (вік) – це коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва транспортного засобу, до року визначення ставки податку.

Мито становить 10% від ціни автомобіля, заявленої в документах на авто.ПДВ дорівнює 20% від суми акцизу, мита і ціни автомобіля.