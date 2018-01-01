Під Ясинуватою терористи обстріляли спостерігачів ОБСЄ

На місці перебувало п'ять членів моніторингової місії

Біля підконтрольної бойовикам «ДНР»Ясинуватою терористи обстріляли групу із п'яти спостерігачів СММ ОБСЄ. Про це йдеться у звіті на сайті організації. Спостерігачі повідомляють, що інцидент стався, коли патруль, що складається з 6 осіб, перебував на покинутій бензоколонці на дорозі M04 приблизно в 2,5 км на північний захід



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Місія ОБСЄ на Донбасі

На місці перебувало п'ять членів моніторингової місії

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Біля підконтрольної бойовикамДНРЯсинуватою терористи обстріляли групу із п'яти спостерігачів СММ ОБСЄ.

Про це йдеться у звіті на сайті організації.

Спостерігачі повідомляють, що інцидент стався, коли патруль, що складається з 6 осіб, перебував на покинутій бензоколонці на дорозі M04 приблизно в 2,5 км на північний захід від контрольованої бойовиками «ДНР» Ясинуватої (в 16 км на північний схід від Донецька) , приблизно в 2 км від лінії розмежування.

«О 14:08 п'ять учасників СММ стояли між бронемашинами СММ, коли почули свист трьох куль, що летять із заходу на схід над їхніми головами та побачили одну з куль, що лежала за 10-15 м на схід від спостерігачів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що члени СММ одразу покинули територію і дісталися безпечного місця перебування у Донецьку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок обстрілу з боку бойовиків поранено двох військових Збройних сил України.

Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз повідомив, що на Приазов'ї загинув військовий родом зі Сватівського району Луганщини.