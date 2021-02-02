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    Кримінал

    У Дніпрі п'яна бабуся залишила маленьку онуку в палаючому будинку

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    Дитина вижила завдяки своєчасно наданій медичній допомозі - У Дніпрі п'яна бабуся залишила маленьку онуку в палаючому будинку
    Дитина вижила завдяки своєчасно наданій медичній допомозі

    Дівчинка отримала 60% опіків поверхні тіла

    У Дніпрі 45-річна жінка, тікаючи з палаючого будинку, так поспішала врятувати своє життя, що забула у вогні свою 4-річну онуку. Бабуся перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

    Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.
    Слідство встановило, що восени 2020 року, перебуваючи вдома з 4-річною дівчинкою, бабуся вживала алкогольні напої. Після чого пішла спати.
    Коли в будинку почалася пожежа, жінка спала: її розбудив плач переляканої дитини.
    Тікаючи з дому, бабуся «випадково» забула про дитину і залишила внучку в будинку.
    В результаті пожежі дівчинка отримала опіки III ступеня з ураженням 60% поверхні тіла та опіки дихальних шляхів.
    Дитина вижила завдяки своєчасно наданій медичній допомозі.
    Судовий процес триває. Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.135 (Залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

    Раніше в Кривому Розі під час пожежі в одноповерховому приватному будинку постраждало двоє дітей, їм вдалось врятуватись самостійно ще до прибуття рятувальників.

    Медики госпіталізували 16-річну дівчину з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння, опіки рук та голови 1-2 ступеня» та 4-річного хлопчика з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння», їх доставили до однієї із лікарень міста.

    Теги: пожежа прокуратура кримінал діти Дніпро жінка
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