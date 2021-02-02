У Дніпрі п'яна бабуся залишила маленьку онуку в палаючому будинку

Дівчинка отримала 60% опіків поверхні тіла

У Дніпрі 45-річна жінка, тікаючи з палаючого будинку, так поспішала врятувати своє життя, що забула у вогні свою 4-річну онуку. Бабуся перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що восени 2020 року, перебуваючи вдома з 4-річною дівчинкою, бабуся вживала алкогольні напої. Після чого пішла спати.

Коли в будинку почалася пожежа, жінка спала: її розбудив плач переляканої дитини.

Тікаючи з дому, бабуся «випадково» забула про дитину і залишила внучку в будинку.

В результаті пожежі дівчинка отримала опіки III ступеня з ураженням 60% поверхні тіла та опіки дихальних шляхів.

Дитина вижила завдяки своєчасно наданій медичній допомозі.

Судовий процес триває. Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.135 (Залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Раніше в Кривому Розі під час пожежі в одноповерховому приватному будинку постраждало двоє дітей, їм вдалось врятуватись самостійно ще до прибуття рятувальників.

Медики госпіталізували 16-річну дівчину з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння, опіки рук та голови 1-2 ступеня» та 4-річного хлопчика з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння», їх доставили до однієї із лікарень міста.