Підпал студії аніме у Японії: вже 10 загиблих



Підозрюваного у підпалі затримали й відвезли до лікарні з травмами

Унаслідок пожежі на анімаційній студії Kyoto Animation в Японії загинули щонайменше 10 людей. Десятки людей дістали поранення.

Про це повідомили місцеві чиновники, передає ВВС.

Люди, які буди біля місця події, розповіли, що чули серію вибухів, а невдовзі бачили людей, яких виносили в ковдрах.

