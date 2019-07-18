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    Підпал студії аніме у Японії: вже 10 загиблих

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    Підпал студії аніме у Японії: вже 10 загиблих

    Підозрюваного у підпалі затримали й відвезли до лікарні з травмами

    Унаслідок пожежі на анімаційній студії Kyoto Animation в Японії загинули щонайменше 10 людей. Десятки людей дістали поранення.

    Про це повідомили місцеві чиновники, передає ВВС.

    Люди, які буди біля місця події, розповіли, що чули серію вибухів, а невдовзі бачили людей, яких виносили в ковдрах. 

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