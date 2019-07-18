Підпал студії аніме у Японії: вже 10 загиблих
Підозрюваного у підпалі затримали й відвезли до лікарні з травмами
Унаслідок пожежі на анімаційній студії Kyoto Animation в Японії загинули щонайменше 10 людей. Десятки людей дістали поранення.
Про це повідомили місцеві чиновники, передає ВВС.
Люди, які буди біля місця події, розповіли, що чули серію вибухів, а невдовзі бачили людей, яких виносили в ковдрах.
Пожежа виникла у триповерховій будівлі приблизно о 10:30 за місцевим часом. Рятувальні операції ще тривають.
«Ми намагаємося вивести кількох жертв, які опинилися в пастці в триповерховому будинку, включаючи тих, хто не може самостійно переїхати», — заявив представник пожежної служби.
[Breaking] As many as 10 people are feared dead following a suspected arson attack at the No. 1 Studio building of Kyoto Animation on Thursday morning https://t.co/Da1jv2HdMR pic.twitter.com/YsnEL2WHl7— MyAnimeList (@myanimelist) 18. heinäkuuta 2019
За даними поліції, у приміщенні студії увірвався чоловік і кинув невідому рідину, після чого виникло загоряння.
Підозрюваного у підпалі затримали й відвезли до лікарні з травмами.
«Чоловік кинув рідину і підпалив її», — повідомив прессекретар поліції Кіото.
My thoughts and prayers to Kyoto Animation Studio and it’s workers who brought many of us pure joy, tears and unforgettable moments. May those artists get well soon. pic.twitter.com/MgPUAKqxjk— Señor Juan (@juantwothreefoe) 18. heinäkuuta 2019
KyoAni випускає популярні аніме шоу.
Thank Kyoto Animation for giving us this masterpiece of an anime. Our hearts and prayers are with you in this dark time. pic.twitter.com/xf93hneBKL— crater thumb (@drewidge) 18. heinäkuuta 2019
У соціальних мережах шанувальники компанії висловлюють співчуття розміщують фотографії своїх улюблених шоу KyoAni.