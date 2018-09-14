Підтримати Омеляна в суді прийшов ще один фігурант розслідування НАБУ Логвинський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Логвинський - другий справа

Логвинський прийшов на засідання підтримати нардепа

На судове засідання у справі проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна за обвинуваченнями у незаконному збагаченні та недекларуванні майна прийшов парламентар Георгій Логвинський.

Логвинський – нардеп «Народного фронту», по квоті саме цієї політсили Омелян опинився в уряді.

Як відомо, Логвинський є фігурантом трьох розслідувань Національного антикорупційного бюро. У першій справі йому інкримінують привласнення майна на 40 мільйонів гривень у засновників ТОВ «Бельведер Україна». Цю справу розслідують від травня 2016 року.

Друга справа щодо помічників Логвинського, які можуть бути причетними до заволодіння активами ПАТ «Банк Столиця». За версією слідства, через їхні дії Фонд гарантування вкладів недоотримав близько 18 мільйонів гривень.

Ще одне провадження стосується компанії «Золотий мандарин», яку слідчі пов'язують із Логвинським.

Як відомо, сьогодні суд визначається із запобіжним заходом для Володимира Омеляна.