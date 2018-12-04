Підвищення контролю на українському кордоні: кого перевірятимуть у посиленому режимі



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З 26 листопада в Україну вже не пустили понад 600 громадян Росії

З усіма громадянами Росії прикордонники проводять додаткові співбесіди - «так званий прикордонний контроль 2-го рівня

Підвищення контролю на українському кордоні першочергово стосується «повносилих чоловіків». Про це «Громадському» повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

«У першу чергу заходи підвищеного контролю з нашого боку стосуються повносилих чоловіків, які можуть брати активну участь у дестабілізаційних заходах на території України», - сказав Слободян.

Він зазначив, що з 26 листопада в Україну вже не пустили понад 600 громадян Росії.

«На підставні загальної інформації, якщо є будь-які сумніви, подає недостовірну інформацію, або його мета не та, яку він офіційно декларує, прикордонники в межах повноважень приймають рішення про непропуск», - сказав Слободян.

Пропускають переважно тих громадян, які їдуть з гуманітарною, освітньою, спортивною метою.

З усіма громадянами Росії прикордонники проводять додаткові співбесіди - «так званий прикордонний контроль 2-го рівня».

За словами речника, кількість росіян, які їдуть в Україну, суттєво зменшилася після запровадження обмежувальних заходів: до 26 листопада в Україну щодня приїжджали до 5 тисяч росіян, нині - 1300-1400.

Також зменшилася кількість безпосередньо чоловіків, які їдуть в Україну. Слободян зазначив, що близько 75% - це жінки, діти та люди похилого віку.

Нагадаємо, 30 листопада президент Петро Порошенко заявив, що Україна обмежила в'їзд росіянам чоловічої статі віком від 16 до 60 років. Винятком для в’їзду чоловіків з громадянством Росії може бути гуманітарна мета, наприклад, похорон. Ця заборона діятиме на час воєнного стану, до 26 грудня.

З початку введення обмежень на в'їзд кількість громадян РФ, охочих в'їхати на територію України, зменшилася вдвічі.