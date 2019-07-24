Пілоти British Airways вперше за 40 років проведуть страйк



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Останній страйк співробітників British Airways відбувся ще в 1970-х роках

Страйк може серйозно відбитися на розкладі польотів компанії

Пілоти британських авіакомпаній (British Airline Pilots Association) проведуть страйк після того, як переговори з компанією British Airways про підвищення зарплат провалилися.

Про це повідомляє видання Evening Standard.

До профспілки входять близько 90% пілотів British Airways, тому страйк може серйозно відбитися на розкладі польотів компанії. Представники авіакомпанії хочуть домогтися судової заборони на страйк, вони вже висловили свій жаль через те, що профспілка «вирішила порушити плани поїздок наших клієнтів».

Переговори між профспілкою і British Airways ведуться з листопада минулого року. Члени профспілки наполягали на впровадженні схеми розподілу прибутку між співробітниками компанії, а фірма пропонувала підвищення зарплат на 11,5% протягом трьох років.

Дати страйку поки не оголошувалися. Згідно із законом, профспілка зобов'язана повідомити компанію про подібні плани за два тижні.

Останній страйк співробітників British Airways відбувся ще в 1970-х роках. Крім того, в 2008 році пілоти також проголосували за проведення страйку, але тоді питання вдалося врегулювати.