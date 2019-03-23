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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли військових поблизу Золотого

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    Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових - Окупанти обстріляли військових поблизу Золотого
    Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових

    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає

    Протягом поточної доби противник здійснив один прицільний обстріл наших позицій у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу селища Золоте-4 з озброєння бойової машини піхоти БМП-1 та станкового протитанкового гранатомета. Про це інформує прес-служба операції Об’єднаних сил.

    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

    Підрозділ, що обороняється, адекватною відповіддю змусив противника припинити обстріл.

    Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 22 березня, російські окупаційні війська на Донбасі шість разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому п'ять разів застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм з витратою 88 мін.

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