Окупанти обстріляли військових поблизу Золотого



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Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає

Протягом поточної доби противник здійснив один прицільний обстріл наших позицій у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу селища Золоте-4 з озброєння бойової машини піхоти БМП-1 та станкового протитанкового гранатомета. Про це інформує прес-служба операції Об’єднаних сил.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Підрозділ, що обороняється, адекватною відповіддю змусив противника припинити обстріл.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, у п’ятницю, 22 березня, російські окупаційні війська на Донбасі шість разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому п'ять разів застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм з витратою 88 мін.