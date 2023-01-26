Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» розроблятиме із турецькою Karpowership проект електропостачання від енергокораблів

В рамках співпраці розглядаються у тому числі варіанти розташування енергокораблів біля берегів Молдови та Румунії

Цією потужності може бути достатньо для забезпечення електроенергією 1 млн сімей в Україні

Державний енерготрейдер АТ «Енергетична компанія Україна» (АТ «ЕКУ») підписав із турецькою компанією Karpowership меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у сфері електропостачання та використання плавучих електростанцій для подолання енергодефіциту в Україні.

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Компанії спільно з національними та міжнародними організаціями планують розробити проект щодо фінансування та запуску 500 МВт електричної потужності від енергокораблів. Цією потужності може бути достатньо для забезпечення електроенергією 1 млн сімей в Україні.

В рамках співпраці розглядаються у тому числі варіанти розташування енергокораблів біля берегів Молдови та Румунії, приєднання до їх електромереж та передачі струму до енергосистеми України через міждержавні лінії електропередачі. Для оцінки зазначеної можливості планується залучити уряди Молдови та Румунії.

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«Karpowership радий співпрацювати з АТ «ЕКУ» задля пом’якшення енергетичної кризи в Україні», – сказала Зейнеп Харезі, комерційний директор Karpowership. – «Енергокораблі є швидким, надійним і гнучким рішенням для зменшення дефіциту електроенергії в країні, і ми готові підтримати Україну в отриманні необхідної енергії якнайшвидше».

«Енергосистема України зазнала 12 масованих російських атак. Дефіцит електроенергії внаслідок пошкодження генеруючої інфраструктури України зростає. Поки війна триває, будівництво нових енергоблоків для відновлення втрачених або пошкоджених генеруючих потужностей є неможливим, і нам потрібно шукати інноваційні рішення для подолання поточної кризи. Технологія Karpowership дозволяє відносно швидко розгортати нові генеруючі потужності з метою цільового спрямування до української мережі. Ми віримо, що це може призвести до зміни парадигми вирішення енергетичної кризи в Україні під час російських атак на інфраструктуру», – зазначив генеральний директор АТ «ЕКУ» Віталій Бутенко.

Турецька компанія Karpowership має флот із 36 енергокораблів, що менш ніж за 30 днів підключаються безпосередньо до електромереж країн, використовуючи існуючу інфраструктуру із мінімальними втручаннями до неї. Судна Karpowership працюють на різних видах палива, працюють на природному газі/СПГ, рідкому паливі з низьким вмістом сірки і залишають мінімальний вплив на навколишнє середовище після їх виведення з експлуатації. Karpowership працює у 13 країнах, у тому числі по всій Африці, у Новій Каледонії та Бразилії, і веде переговори з кількома європейськими країнами про постачання до 2 ГВт електроенергії від енергокораблів.