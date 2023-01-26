Головна Пресрелізи
search button user button menu button

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» розроблятиме із турецькою Karpowership проект електропостачання від енергокораблів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» розроблятиме із турецькою Karpowership проект електропостачання від енергокораблів
В рамках співпраці розглядаються у тому числі варіанти розташування енергокораблів біля берегів Молдови та Румунії
фото з соцмереж

Цією потужності може бути достатньо для забезпечення електроенергією 1 млн сімей в Україні

Державний енерготрейдер АТ «Енергетична компанія Україна» (АТ «ЕКУ») підписав із турецькою компанією Karpowership меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у сфері електропостачання та використання плавучих електростанцій для подолання енергодефіциту в Україні.

Компанії спільно з національними та міжнародними організаціями планують розробити проект щодо фінансування та запуску 500 МВт електричної потужності від енергокораблів. Цією потужності може бути достатньо для забезпечення електроенергією 1 млн сімей в Україні.

В рамках співпраці розглядаються у тому числі варіанти розташування енергокораблів біля берегів Молдови та Румунії, приєднання до їх електромереж та передачі струму до енергосистеми України через міждержавні лінії електропередачі. Для оцінки зазначеної можливості планується залучити уряди Молдови та Румунії.

«Karpowership радий співпрацювати з АТ «ЕКУ» задля пом’якшення енергетичної кризи в Україні», – сказала Зейнеп Харезі, комерційний директор Karpowership. – «Енергокораблі є швидким, надійним і гнучким рішенням для зменшення дефіциту електроенергії в країні, і ми готові підтримати Україну в отриманні необхідної енергії якнайшвидше».

«Енергосистема України зазнала 12 масованих російських атак. Дефіцит електроенергії внаслідок пошкодження генеруючої інфраструктури України зростає. Поки війна триває, будівництво нових енергоблоків для відновлення втрачених або пошкоджених генеруючих потужностей є неможливим, і нам потрібно шукати інноваційні рішення для подолання поточної кризи. Технологія Karpowership дозволяє відносно швидко розгортати нові генеруючі потужності з метою цільового спрямування до української мережі. Ми віримо, що це може призвести до зміни парадигми вирішення енергетичної кризи в Україні під час російських атак на інфраструктуру», – зазначив генеральний директор АТ «ЕКУ» Віталій Бутенко.

Турецька компанія Karpowership має флот із 36 енергокораблів, що менш ніж за 30 днів підключаються безпосередньо до електромереж країн, використовуючи існуючу інфраструктуру із мінімальними втручаннями до неї. Судна Karpowership працюють на різних видах палива, працюють на природному газі/СПГ, рідкому паливі з низьким вмістом сірки і залишають мінімальний вплив на навколишнє середовище після їх виведення з експлуатації. Karpowership працює у 13 країнах, у тому числі по всій Африці, у Новій Каледонії та Бразилії, і веде переговори з кількома європейськими країнами про постачання до 2 ГВт електроенергії від енергокораблів.

Акціонерне товариство «Енергетична компанія України» (АТ «ЕКУ») – державна енерготрейдингова компанія, що здійснює операції з купівлі, продажу та постачання енергоресурсів для комерційних клієнтів. 100% акцій товариства належать державі Україна.

Компанія працює на внутрішньому та зовнішньому ринках енергоресурсів і є засновником першої державної балансуючої групи учасників ринку електроенергії, до якої приєднався найбільший у країні виробник електроенергії НАЕК «Енергоатом».

На базі АТ «ЕКУ» створюється сучасна трейдингова платформа, що дасть можливість державі стати ефективним та конкурентоспроможним гравцем на енергетичних ринках України, Європи, а надалі – на глобальних ринках енергоресурсів.

Теги: переговори Україна фінансування Енергоатом Меморандум будівництво війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збройні сили України докладають надзусилля, аби звільнити рідну землю
«Новая стратегія Росії». Чого чекати на фронті у найближчий час
6 сiчня, 19:12
Вперше з 2021 року: ціна газу у Європі впала нижче $700 за тисячу кубометрів
Вперше з 2021 року: ціна газу у Європі впала нижче $700 за тисячу кубометрів
5 сiчня, 10:51
Енергетики забезпечують роботу електромереж в умовах постійних терористичних атак Росії
Енергетики роблять все можливе для справедливого розподілу дефіцитної електроенергії – ДТЕК
24 сiчня, 15:39

Пресрелізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» розроблятиме із турецькою Karpowership проект електропостачання від енергокораблів
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» розроблятиме із турецькою Karpowership проект електропостачання від енергокораблів
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
На Київщині лунають вибухи
22K
ЗСУ збили понад два десятки дронів: деталі нічної атаки на Україну
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
12K
Невиїзна еліта. Нардепи та чиновники шоковані рішенням закрити кордон
9657
У кількох областях України оголошено повітряну тривогу: карта
9141
Ракетний удар по Києву: з’явилися подробиці про загиблого

Новини

Атака дронами та винищувачі для України: головні події ночі
Сьогодні, 07:34
Урожайна доба у ЗСУ: знищено два ворожі літаки і чотири склади окупантів
Сьогодні, 07:04
Туреччина вийде із НАТО? Правляча партія відреагувала на заяву опозиції
Вчора, 15:49
У Берлінському аеропорту скасовано всі польоти: озвучено причину
Вчора, 12:27
Вступ до НАТО. Швеція хоче примиритися із Туреччиною
Вчора, 08:34
Окупанти ведуть наступ на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:07

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» розроблятиме із турецькою Karpowership проект електропостачання від енергокораблів
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» розроблятиме із турецькою Karpowership проект електропостачання від енергокораблів
26 сiчня, 14:04
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту