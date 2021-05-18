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    Економіка та фінанси

    Поки одні вмирають на фронті, інші торгують струмом з Росією, – Фаріон

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    Фаріон наголосила, що Україна повинна повністю відмежуватися від країни-агресора в тому числі фізично за допомогою стіни на кордоні - Поки одні вмирають на фронті, інші торгують струмом з Росією, – Фаріон
    Фаріон наголосила, що Україна повинна повністю відмежуватися від країни-агресора в тому числі фізично за допомогою стіни на кордоні

    Україна розпочала імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року

    Колишній народний депутат Ірина Фаріон (ВО «Свобода») розкритикувала імпорт російської електроенергії і заявила, що війна з країною-агресором давно би закінчилася, якби вчасно була зупинена торгівля, в тому числі струмом.

    «Я категорично проти, це має бути закрито. Якби ми припинили торгівлю с країною-агресором ми давним давно би вигнали війну. А то один вмирає за Україну, інший в цей час торгує», – заявила Фаріон в ефірі програми «Хард з Влащенко» на телеканалі «Україна24».

    Вона наголосила, що Україна повинна повністю відмежуватися від країни-агресора в тому числі фізично за допомогою стіни на кордоні.

    Нагадаємо, Україна розпочала імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. З початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн.

    15 квітня Верховна Рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів. Президент Володимир Зеленський підписав закон 13 травня.

    Попри публічні заяви президента Володимира Зеленського і голови уряду Дениса Шмигаля, поставки до теперішнього часу тривають. Публічно імпорт відстоює керівництво НКРЕКП, голова якої Валерій Тарасюк заявив про користь імпорту під час лютневого виступу у Верховній Раді.

    Теги: Росія Верховна Рада НКРЕКП Свобода імпорт електроенергія Володимир Зеленський Ірина Фаріон
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    Поки одні вмирають на фронті, інші торгують струмом з Росією, – Фаріон