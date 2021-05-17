«Недругам твоим прощенья нет». Як муштрують дітей в російських школах (відео)

Учні зі зброєю в руках крокували шкільним плацом і співали пісень про захист «руской землі»

У Московській області у селі Всеволодова у школі № 42 пройшов урок патріотичного виховання. Учні перших класів були одягнуті в стилі радянських часів: пілотки, піонерські галстуки. Вони зі зброєю в руках крокували шкільним плацом і співали пісень про захист «руской землі» і помсту її ворогу.

Діти виконували пісню Олександра Шаганова «Руська земля – Божа обитель». Відповідне відео було опубліковано в Instagram школи і поширено користувачами інтернету, повідомляє сайт kasparov.ru.

Як з’ясувалося, саме так у школі відзначали День перемоги. «Це був не парад, а шкільний огляд строю та пісні. Третій клас, у них були іграшкові автомати», – повідомила заступниця директора школи № 42 з безпеки Олена Карпачова.

Відео не залишило байдужим користувачів мережі і вони миттєво відреагували коментарями: «Скільки ідіотів з перевернутими мізками виростив телевізор!», «А Бог їм у відповідь:«ні-ні, я сам по собі», «І тижня не минуло після трагедії в Казані», «Цілеспрямоване вирощування дебілоідного гарматного м'яса» тощо.

Раніше в Іркутській області пройшла масова хода з участю дітей. Їм у руки дали портрети російського президента Володимира Путіна в рамках, які зазвичай використовують для акцій «Безсмертний полк».