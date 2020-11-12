Після «Голосу» в «Оранжерею». Вакарчук оголосив про новий проєкт

Невдовзі можна буде почути першу пісню проєкту, а разом з нею буде презентоване й віде

Лідер гурту «Океан Ельзи» і за сумісництвом колишній народний депутат, а також лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук вирішив створити новий музичний проєкт. Про це він повідомив у соцмережах.

«Одного дня, працюючи в студії, я подумав: а чому б, поки готуємо новий альбом та великий тур «Океану Ельзи», не зробити окремий музичний проєкт і показати вам нові пісні так, як ми грали б їх не на великому стадіоні, а будучи вуличними музикантами? Так і народилась ідея мого нового проекту. Ми назвали його «Оранжерея»», - повідомив співак.

Вакарчук назвав музикантів, які братимуть участь в «Оранжереї»: Мілош Єліч (клавішник ОЕ) і Денис Дудко (бас-гитарист ОЕ) гратимуть на акустичних гітарах, барабанщик ОЕ Денис Глінін гратиме на акустичних ударних інструментах і перкусії, а сам Вакарчук гратиме на мелотроні.

Співак додав, що має у планах додати жіночий вокал і, скоріш за все, залучити інших музикантів.

«До програми концертів «Оранжереї» увійдуть декілька нових пісень, які я написав до майбутнього альбому ОЕ. А також, я б сказав, «домашні» версії пісень «Океану» та інших відомих композицій, які ви знаєте давно, але такими ще не чули», - додав Вакарчук.

Колишній нардеп пояснив, що реальність поточного року створила нові умови, «коли справжню енергію ми отримуємо не на великих концертних чи розважальних аренах, а в затишному колі найближчих людей».

«Таким за настроєм ми і бачимо цей проєкт - півтори години щирих музичних розмов», - додав музикант.

Невдовзі можна буде почути першу пісню проєкту. Разом з нею буде презентоване й відео.

«До речі, місце, де знімали відео, і подарувало назву проєкту – «Оранжерея». Знаєте, коли холодно і сіро навколо, коли найбільше хочеться весни чи літа, найпростіший спосіб згадати про них – зайти в оранжерею. Туди, де завжди тепло. У цьому і є суть мого нового музичного проєкту: відчуття тепла, яке завжди з тобою», - резюмував Вакарчук.

Нагадаємо, лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук 11 червня оголосив, що складе повноваження народного депутата і врешті 26 червня склав. Він вважає, що свою місію виконав — привів партію «Голос» до парламенту.