«Діти» дорвались до політики. У Порошенка пояснили, чому зірвалось об’єднання з «Голосом»



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Сюмар прокоментувала заяви партії «Голос» та про їхнє можливе об'єднання

«Хай виборець робить висновки», – пропонує нардепка від «Євросолідарності»

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар прокоментувала заяви голови партії «Голос» Кіри Рудик щодо того, що Порошенко – більший ворог, ніж Зеленський.

В інтерв’ю «Главкому» політик відповіла також на звинувачування з боку представників «Голосу» у «дідівщині» з боку «Європейської солідарності».

«Є дитяча політика на рівні інфантильних амбіцій, а є відповідальна державницька. Ми ще не встигли з «Голосом» поговорити, як вони вже вийшли з заявою про наше бажання їх задушити в обіймах, і після цього подальші розмови стали просто недоречними. Хоча ми не маємо з ними ціннісних світоглядних розбіжностей. Ми дійсно хотіли сідати говорити про об’єднання, але…», – заявила Сюмар.

Вона також упевнена, що насправді за заявами молодих політиків з голосу стоять більш впливові гравці:

«Я знаю всі ці рухи: хто кому дзвонив, хто переконував, що в жодному разі не можна підписувати ніяких об’єднавчих заяв. Я знаю, хто має впливи і вміє, як на фортепіано, грати на комплексах молодих політиків, – натякнула Сюмар. В Україні є досвідчені люди в цьому плані, які вміють красиво переконувати. А політики, на жаль, чують цих людей, які цинічно розуміють, що принцип «розділяй та володарюй» завжди був базовим для влади негідників».

Також, Сюмар прокоментувала заяву голови партії «Голос» Кіри Рудик щодо Петра Порошенка, який є більшим ворогом для її партії, ніж Зеленський.

«Це була заява не технолога, а політика, лідера партії. А за політичні заяви треба політично відповідати. Вона була в цьому щира, але хай виборець робить висновки. Хоча я би хотіла додати, що щиро симпатизую більшості людей, які є у цій фракції», – зазначала нардепка.

Нагадаємо, що голова «Голосу» Кіра Рудик зробила заяву, що колишній президент України Петро Порошенко для їх партії є більшим політичним ворогом за Зеленського.

До слова, навесні засновник партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що складає мандат депутата та залишає Верховну Раду.