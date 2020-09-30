Нардеп: Вакарчук досі отримує депутатську зарплату



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Колишній лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук

Ще 26 червня партія «Голос» на з'їзді позбавила Святослава Вакарчука депутатських повноважень

Колишній народний депутат Святослав Вакарчук до сьогоднішнього дня отримує депутатську зарплату.

Про це в ефірі телеканалу Zik заявив нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура.

«Я направив депутатське звернення. Вакарчук до сьогоднішнього дня отримує депутатську зарплату, при цьому, здійснює господарську діяльність, при цьому, порушує ряд нормативних актів і є злочинцем. Тому, НАБУ, НАЗК, будь ласка, алло, якщо ви нас бачите –будь ласка зверніть увагу на пана Вакарчука. У мене скоро буде відповідь офіційна від апарату Верховної Ради, там де написано, що ще не тільки він, а ще й його кілька помічників отримують заробітну плату на сьогоднішній день», – сказав Качура.

Нагадаємо, 11 червня Святослав Вакарчук на брифінгу повідомив, що вирішив достроково скласти повноваження депутата парламенту і зайнятися освітнім проєктом. При цьому в день позачергових виборів до парламенту він назвав маячнею чутки про те, що він відмовиться від депутатського мандата після проходження його партії в Раду.

26 червня партія «Голос» на з'їзді позбавила депутатських повноважень Вакарчука.

У вересні Вакарчук показав, як займається йогою в Карпатах.