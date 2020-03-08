Після інтерв’ю Чумака «Главкому» Венедіктова зчепилася уже і з ним



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Главі ДБР відреагувала на інтерв’ю в.о. генпрокурора Віктора Чумака Фото: Главком

За словами Венедіктової, працівники ДБР «висловлюють своє глибоке занепокоєння і співчуття» колегам з Офісу генпрокурора

Виконуюча обов’язки глави Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова відреагувала на інтерв’ю «Главкому» в.о. генпрокурора України Віктора Чумака, який, зокрема, висловився про неякісні розслідування ДБР.

Також Чумак заявив, що Офіс генпрокурора за керівництва Русланом Рябошапкою не гальмував жодної справи, але і не підписав жодної підозри у так званій «справі Порошенка», якщо вона не вивірена до останньої літери.

На своїй сторінці у Facebook Венедіктова написала, що працівники ДБР «висловлюють своє глибоке занепокоєння і співчуття» колегам з Офісу генпрокурора та повідомляють про намір придбати за власний кошт та направити Чумаку для використання в роботі чинний Кримінально-процесуальний кодекс України.

«Одночасно, звертають увагу на наявність у КПК України статті 481, що передбачає обов‘язок складання, підготовки та вручення повідомлення про підозру народному депутату Украіни виключно генеральним прокурором України чи особою, яка виконує його обов‘язки», - додала очільниця ДБР.

«Дякую, ми із задоволенням приймемо ваші подарункі! Але у статті 481, на жаль\ на щастя, немає слів «складання, підготовка». Щодо вручення, я зажди готовий вручити обгрунтовані слідчими відповідних органів досудового розслідування підозри особам що підозрюються у вчинення злочинів», - парирував у коментарі до посту Венедіктової Чумак.

Натомість Венедіктова продовжила полягати, що лише генеральний прокурор України, виконувач обов’язків генерального прокурора або його заступник – керівник Спеціалізованоі антикорупційноі прокуратури (САП) має право складати, підписувати та повідомляти про підозру нардепу

«Тепер Ви озброєні! Знання - це сила. Вірю в Вас!», - резюмувала вона.

До слова, Венедіктова подала до суду на видання «Українська правда» і Центр протидії корупції, вимагаючи спростування недостовірної, на її погляд, інформації.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань минулого року направило в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку. П'ятому президентові України закидають заклики, або дії щодо насильницької зміни конституційного ладу та зловживання владою.