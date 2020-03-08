Глава ДБР Венедіктова пішла судом на ЗМІ та Центр протидії корупції документ



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Ірина Венедіктова хоче стягнути з «Української правди» та Центру протидії корупції 150 тисяч гривень

Очільниця ДБР вимагає спростування інформації про те, що її чоловік нібито впливає на роботу Держбюро розслідувань

В.о. глави Держбюро розслідувань Ірина Венедіктова подала до суду на видання «Українська правда» і Центр протидії корупції (ЦПК), вимагаючи спростування недостовірної, на її погляд, інформації.

Про це Венедіктора повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Очільниця ДБР вимагає спростування інформації, опублікованій на сайті «Української правди». Йдеться про матеріал під назвою «Спрут Авакова: Як «тимчасовий міністр» нарощує свій вплив в силовому блоці», який для видання підготував ЦПК.

Зокрема, Венедіктова вважає «фактами, що не відповідають дійсності» інформацію, про те, що її чоловік Денис Колесник, співробітник департаменту кіберполіції Нацполіції, «за словами співрозмовників «Української правди», має величезний вплив на роботу ДБР».

Документ клікабельний

Також глава Бюро вимагає спростування інформації про те, що нібито завдяки чоловікові Венедіктової на посаду її радника був призначений Руслан Бірюков, якого ЦПК називає «скандальним», і який, за інформацією авторів матеріалу, довгий час працював в Нацполіціі.

«Мені достатньо встановити справедливість. Сума позову - 150 тис. грн - порівну від кожного відповідача. Це справа суду залишити / зменшити / відмовити, але в разі визнання будь-якої суми - бенефіціаром мають стати ті, на кого не вистачає уваги і коштів держави», - заявила Венедіктова.

До слова, адвокат Порошенка подав позов проти Венедіктової за брехню про неприхід на допити.