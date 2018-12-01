Після Керченської протоки Росія перекриє ще один морський шлях



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Північний морський шлях з відкритих джерел

Москва вдається до нових обмежень

Із першого січня 2019 року Росія вирішила обмежити прохід Північним морським шляхом для іноземних кораблів. Про це повідомляє російське інформагентство РИА Новости. Під обмеження поки не потраплятимуть іноземні військові кораблі, заявив начальник Національного центру управління обороною Росії Михайло Мізінцев.

Росія пояснює доцільність введення обмежень задля «ліквідації правового вакууму в частині використання Північного морського шляху». Відтепер будь-якому військовому кораблю будь-якої держави при спробі пройти Північним морським шляхом доведеться для початку надіслати повідомлення уряду Росії і дочекатися від нього дозволу на прохід.

Північний морський шлях - головна арктична судноплавна магістраль Росії, яка зв'язує порти Арктики та великі північні річки. Крім того, вважається, що Північморшлях - найбільш короткий спосіб потрапити з Північної Європи на Далекий Схід; незважаючи на обмеженість навігації (липень, серпень, вересень, жовтень), відстань з Європи на Далекий Схід через Північморшлях більш, ніж вдвічі коротше, ніж через Суецький канал.

Раніше повідомлялося, що Росія з п'ятниці призупинила суднам прохід через Керч-Єнікальський канал у Керченській протоці нібито через погіршення погоди. Обмеження будуть зняті не раніше суботи.