Стало відомо, коли Україна повернеться до «кольорового» карантину

Найближчими днями уряд прийме рішення щодо подальшого карантину

Епідеміологічна ситуація в Україні дозволяє повернутися країні до адаптивного карантину. Найближчими днями уряд прийме відповідне рішення.

Про це заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, посилений карантин був ефективним і знизив рівень захворюваності на ковід в Україні.

«Отже, епідеміологічна ситуація дозволяє повернутись до моделі адаптивного карантину, коли в регіонах будуть встановлюватись різні рівні епідеміологічної небезпеки. Найближчими днями уряд прийме відповідне рішення», - заявив Шмигаль.

За його словами, лікарні забезпечені всім необхідним і там зараз перебуває до 18,3 тисяч госпіталізованих, тоді як у грудні в медичних закладах перебувало понад 28 тисяч людей із діагнозом чи підозрою на коронавірус.

Раніше Шмигаль заявляв, що у деяких регіонах є можливість послабити карантинні обмеження до рівня жовтої і зеленої зон.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Згодом його неодноразово продовжували, однак, влітку перевели на інший формат - адаптивний карантин. Це означає, що регіони позначаються зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення ковіду, залежно від епідемічної ситуації. Залежно від «кольору» регіону різняться й обмежувальні заходи. «Зелена» зона встановлюється, коли у регіоні немає сплеску захворювань, завантаженість ліжок у лікарні на рівні 5%.

З 13 листопада 2020 року на всій території України діяли обмеження, які відповідають «помаранчевому» рівню епідемічної небезпеки. У січні в країні був жорсткий карантин. А вже з 25 січня Україна повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину, по всій території країни наразі діють правила помаранчевої зони.

Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого. Розглядається можливість продовжити адаптивний карантин до 31 березня.

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