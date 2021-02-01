Карантин в Україні: деякі регіони знову стануть «зеленими»

Карантин в Україні триватиме, але його послаблять в деяких областях

Уряд планує повернутися до адаптивного карантину

У деяких регіонах є можливість послабити карантинні обмеження до рівня жовтої і зеленої зон. Про це на нараді в Офісі президента в понеділок, 1 лютого, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Аналіз показує, що є регіони, в яких можливо більше послаблень карантинних заходів - до рівня, який відповідав жовтій і зеленій зонам. Уряд планує більш детально вивчити це питання і прийняти відповідне рішення», - сказав він.

Прем'єр зазначив, що вперше за довгий час кількість активних хворих на коронавірус опустилася нижче за 200 тисяч.

За його словами, зменшення кількості хворих на ковід пов'язано з тим, що люди самостійно хворіють вдома, а звертаються до лікаря і госпіталізуються тільки в разі погіршення стану.

При цьому Шмигаль зазначив, що зростає кількість тестувань методом ІФА та експрес-тестів - 34 600, порівняно з 20 тисячами на позаминулому тижні.

Крім того, за минулий тиждень зросла кількість госпіталізованих - 12 147 осіб проти 11 630 на позаминулому тижні.

Відзначимо, в Україні за минулу добу виявили всього 2030 нових випадків зараження коронавірусом - це на третину менше від вчорашнього показника і мінімум з початку осені.

Коронавірус в Україні

Всього 1216278

Одужали 1014658

Хворіють 178938

Померли 22682

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Також уряд обіцяє запустити в Україні онлайн-платформу для запису на вакцинацію. МОЗ переконує. що до отримання Україною вакцин від коронавірусу залишилося два тижні.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Згодом його неодноразово продовжували, однак, влітку перевели на інший формат - адаптивний карантин. Це означає, що регіони позначаються зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення ковіду, залежно від епідемічної ситуації. Залежно від «кольору» регіону різняться й обмежувальні заходи. «Зелена» зона встановлюється, коли у регіоні немає сплеску захворювань, завантаженість ліжок у лікарні на рівні 5%.

З 13 листопада 2020 року на всій території України діяли обмеження, які відповідають «помаранчевому» рівню епідемічної небезпеки. У січні в країні був жорсткий карантин. А вже з 25 січня Україна повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину, - по всій території країни правила помаранчевої зони.

Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого. Розглядається можливість продовжити адаптивний карантин до 31 березня.

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