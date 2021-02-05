Коронавірус і навчання: як працюють школи та дитсадки Києва

Наразі на коронавірус хворіють 115 столичних школярів

У Києві працюють усі навчальні заклади, жоден не закритий на карантин. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

«Ситуація з навчальним процесом у столиці контрольована. На сьогодні в Києві працюють усі школи та всі дитячі садочки. На карантин закриті тільки окремі групи чи класи в деяких виховних та навчальних закладах», – сказав мер.

Так, на дистанційному навчанні перебувають 65 класів у 41 школі столиці.

Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 115. Також хворіє 85 педагогів.

У дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 32 групи у 29 садках. Наповненість дітей у садочках – понад 60%.

Разом з тим, батькам, у яких є така можливість, запропонували залишити сьогодні дітей вдома через погіршення погодних умов.

«Хочу зазначити, що, за прогнозами синоптиків, на Київ знову насувається негода. Вже сьогодні похолодало, сильний вітер, на дорогах ожеледиця. Школи Києва працюють. Але ми запропонували батькам, у кого є така можливість, залишити сьогодні дітей вдома», – повідомив Кличко.

Педагогічні колективи, зазначив мер, повинні організувати навчальний процес у змішаному форматі.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у Києві 5 лютого місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, уночі пориви 15-18 м/с. Зниження температури вночі до 7-9° морозу, вдень 3-5° морозу. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

У зв’язку з погіршенням погодних умов 5 лютого Департамент освіти і науки Києва закликав батьків не відправляти дітей до школи.