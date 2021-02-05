  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Коронавірус і навчання: як працюють школи та дитсадки Києва

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На дистанційному навчанні перебувають 65 класів у 41 школі столиці - Коронавірус і навчання: як працюють школи та дитсадки Києва
    На дистанційному навчанні перебувають 65 класів у 41 школі столиці
    Фото з відкритих джерел

    Наразі на коронавірус хворіють 115 столичних школярів

    У Києві працюють усі навчальні заклади, жоден не закритий на карантин. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

    «Ситуація з навчальним процесом у столиці контрольована. На сьогодні в Києві працюють усі школи та всі дитячі садочки. На карантин закриті тільки окремі групи чи класи в деяких виховних та навчальних закладах», – сказав мер.

    Так, на дистанційному навчанні перебувають 65 класів у 41 школі столиці.

    Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 115. Також хворіє 85 педагогів.

    У дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 32 групи у 29 садках. Наповненість дітей у садочках – понад 60%.

    Разом з тим, батькам, у яких є така можливість, запропонували залишити сьогодні дітей вдома через погіршення погодних умов.

    «Хочу зазначити, що, за прогнозами синоптиків, на Київ знову насувається негода. Вже сьогодні похолодало, сильний вітер, на дорогах ожеледиця. Школи Києва працюють. Але ми запропонували батькам, у кого є така можливість, залишити сьогодні дітей вдома», – повідомив Кличко. 

    Педагогічні колективи, зазначив мер, повинні організувати навчальний процес у змішаному форматі.

    Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у Києві 5 лютого місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, уночі пориви 15-18 м/с. Зниження температури вночі до 7-9° морозу, вдень 3-5° морозу. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

    У зв’язку з погіршенням погодних умов 5 лютого Департамент освіти і науки Києва закликав батьків не відправляти дітей до школи.

    Теги: Віталій Кличко Київ школа карантин дитячий садок коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies