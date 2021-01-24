В Єгипті розпочалася масова вакцинація від коронавірусу

Країна ще отримає 40 мільйонів доз вакцини через альянс вакцин Gavi

24 січня в Єгипті почалася масова вакцинація від коронавірусу. В першу чергу будуть вакцинувати лікарів, які працюють з хворими на Covid-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

У грудні Єгипет отримав першу партію вакцини від коронавірусу китайської фармацевтичної компанії Sinopharm.

Єгипет ще отримає 40 мільйонів доз вакцини через альянс вакцин Gavi для 20 мільйонів осіб, або 20% від 100 мільйонів населення країни, повідомили у міністерстві охорони здоров’я Єгипту минулого тижня.

До слова, у світі станом на ранок 24 січня кількість хворих на Covid-19 становить 99338137 особи.

Коронавірус в Україні

Всього 1191812

Одужали 947514

Хворіють 222437

Померли 21861

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, виявлено 3915 нових хворих на коронавірус. Це на 1013 людей менше, ніж попередньої доби (4928). Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.

Минулої доби:

госпіталізовано – 2079 осіб;

летальних випадків – 83;

одужало – 5407 осіб;

здійснено тестувань за добу – 23081 (зокрема методом ПЛР – 17600, методом ІФА – 5481).

Як повідомлялося, 14 грудня 2020 року США розпочали масову Covid-вакцинацію.

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