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    У світі

    В Єгипті розпочалася масова вакцинація від коронавірусу

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    <p>У грудні Єгипет отримав першу партію вакцини від коронавірусу китайської фармацевтичної компанії Sinopharm</p> - В Єгипті розпочалася масова вакцинація від коронавірусу

    У грудні Єгипет отримав першу партію вакцини від коронавірусу китайської фармацевтичної компанії Sinopharm

    Країна ще отримає 40 мільйонів доз вакцини через альянс вакцин Gavi

    24 січня в Єгипті почалася масова вакцинація від коронавірусу. В першу чергу будуть вакцинувати лікарів, які працюють з хворими на Covid-19.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

    У грудні Єгипет отримав першу партію вакцини від коронавірусу китайської фармацевтичної компанії Sinopharm.

    Єгипет ще отримає 40 мільйонів доз вакцини через альянс вакцин Gavi для 20 мільйонів осіб, або 20% від 100 мільйонів населення країни, повідомили у міністерстві охорони здоров’я Єгипту минулого тижня.

    До слова, у світі станом на ранок 24 січня кількість хворих на Covid-19 становить 99338137 особи.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1191812
    • Одужали
      947514
    • Хворіють
      222437
    • Померли
      21861

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, виявлено 3915 нових хворих на коронавірус. Це на 1013 людей менше, ніж попередньої доби (4928). Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.

    Минулої доби:

    • госпіталізовано – 2079 осіб;
    • летальних випадків – 83;
    • одужало – 5407 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 23081 (зокрема методом ПЛР – 17600, методом ІФА – 5481).

    Як повідомлялося, 14 грудня 2020 року США розпочали масову Covid-вакцинацію.

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    Теги: Єгипет вакцинація населення коронавірус
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