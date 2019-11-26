Милованов підтримав скасування трудових книжок



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Міністр закликав побороти застарілі радянські норми та обмеження

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що виступає за скасування трудових книжок та застарілих радянських норм в Україні.

Про це Милованов повідомив у Facebook.

«Я взагалі не розумію, нащо ці книжки. В інших країнах я їх не бачив. Але питання більш широке — що робити з діючими регуляторними обмеженнями та застарілими радянськими нормами», — повідомив Милованов.

Він зазначив, що наразі необхідно активізувати роботу щодо проведення цифровізації та створення реєстрів. Це дозволить зменшити кількість паперових документів та часу, витраченого на їхнє оформлення.

Раніше за скасування трудових книжок виступав міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет. Зокрема, він заявляв, що до кінця 2019 року уряд скасує необхідність ведення трудових книжок. Водночас у працівників залишиться право на користування цими документами.

Також на офіційному порталі електронних послуг ПФУ з’явився новий сервіс «Електронна трудова книжка». Вона доступна зареєстрованим фізособам сайту за наявності ЕЦП (електронного цифрового підпису).