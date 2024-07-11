Письменниця Антоніна Цвід показала свою квартиру після обстрілу Києва 8 липня (фото)

«Це вже втретє після лютого 2022 року»

Пистменниця Антоніна Цвід показала, як виглядає її квартира після обстрілу Києва 8 липня.

Світлинами наслідків обстрілу вона поділилася у соціальній мережі Fecebook.

«...ось вони, мої реалії. Вид з мого вікна. Оправляюся від шоку. Це другий об'єкт в новинах того страшного понеділка. Це вже втретє після лютого 2022 року», – написала Антоніна.

Вона додала, що пошкоджений весь будинок, посипалися балкони, вікна, металеві двері викорчувані з коробками.

4 фото На весь екран







Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».