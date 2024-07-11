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Письменниця Антоніна Цвід показала свою квартиру після обстрілу Києва 8 липня (фото)

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Письменниця Антоніна Цвід показала свою квартиру після обстрілу Києва 8 липня (фото)
РФ обстріляла Київ 8 липня
фото facebook.com/Антоніна Цвід

«Це вже втретє після лютого 2022 року»

Пистменниця Антоніна Цвід показала, як виглядає її квартира після обстрілу Києва 8 липня. 

Світлинами наслідків обстрілу вона поділилася у соціальній мережі Fecebook.

«...ось вони, мої реалії. Вид з мого вікна. Оправляюся від шоку. Це другий об'єкт в новинах того страшного понеділка. Це вже втретє після лютого 2022 року», – написала Антоніна.

Вона додала, що пошкоджений весь будинок, посипалися балкони, вікна, металеві двері викорчувані з коробками.

4 фото
На весь екран

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Читайте також: Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл «Охматдиту» – ISW

 

 

Теги: Охматдит обстріл війна Київ

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