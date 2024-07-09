Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл «Охматдиту» – ISW

Ворог робить неправдиві заяви про ракети, якими було завдано удару, та стан лікарні

Росіяни розгорнули масштабну інформаційну операцію для виправдання ракетного удару по лікарні «Охматдит» у Києві. Однак це не допоможе їм уникнути відповідальності за воєнний злочин. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)

Військові аналітики наголосили, що суб'єкти російського інформаційного простору роблять неправдиві заяви про ракети, якими було завдано удару, та стан лікарні – все це суперечить наявним доказам.

Український центр протидії дезінформації також попередив, що російські пропагандистські джерела посилюють різноманітні інформаційні операції, спрямовані на те, щоб відвести відповідальність за удар від Росії.

Зокрема, російська пропаганда зробила неправдиві заяви про те, що Україна використовує частину або всю лікарню для лікування поранених українських солдатів, що Україна зберігає ракети в лікарні, і що в лікарню влучили українські ракети протиповітряної оборони, а не російська ракета.

«Багато з зазначених неправдивих російських інформаційних операцій, не звільняють російські війська від юридичної або моральної відповідальності за наслідки ударів по Україні», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Тим часом російські пропагандистські канали поширюють фейкові новини про нібито успішні удари по військових об'єктах, зокрема по складу на київському заводі «Артем».

Водночас Міністерство оборони РФ назвало публікації українських ЗМІ про обстріл дитячої лікарні у Києві «істерикою», заперечуючи свою причетність до акту тероризму.